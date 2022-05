Laurent Pignot Analyste Suivre 124 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement.

L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère 20/05/2022 | 09:18 Laurent Pignot 20/05/2022 | 09:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La cryptosphère regorge d’actualités croustillantes quotidiennement. Pour vous tenir au courant des principales informations qui gravitent autour de ce secteur, je vous condense l’essentiel des news les plus importantes de ces derniers jours. Meta , le géant des réseaux sociaux, a déposé cette semaine des demandes de marque pour une plateforme de négociation et de paiement d’actifs numériques appelée “Meta Pay” . Après son échec avec le projet Diem, un projet de stablecoin qui a été abandonné, la société américaine semble vouloir persister pour devenir un acteur majeur du secteur notamment avec le développement du futur metaverse.





Revolut , la néobanque britannique, prévoit de lancer un portefeuille crypto non dépositaire qui sera basé sur la blockchain Ethereum. La cryptomonnaie native de Revolut, surnommée “Revcoin”, visera à récompenser les clients pour leur fidélité. Un système similaire aux programmes Air Miles des compagnies aériennes où les utilisateurs gagnent des récompenses en fonction de la fréquence à laquelle ils utilisent le service.





FTX, la plateforme de cryptomonnaies appartenant au jeune milliardaire Sam Bankman-Fired, se lance dans le trading d’actions avec des stablecoins . La société américaine a annoncé lancer “FTX Stocks”, un service de négociation d’actions qui permettra aux investisseurs particuliers de financer leurs comptes avec des stablecoins adossés à des monnaies traditionnelles comme l’USD Coin (USDC).





Robinhood , dans lequel le PDG de FTX a révélé une participation de 7,6% la semaine dernière, prévoit de déployer un nouveau portefeuille crypto axé sur la finance décentralisée (DeFi) pour ses utilisateurs. Le PDG, Vlad Tenev, a déclaré “qu’il sera possible de prêter, miser et même acheter des jetons non fongibles (NFT).”





L’activité minière chinoise de bitcoin a fortement rebondi malgré l’interdiction de Pékin concernant l’extraction de crypto. Alors que la part de la Chine dans la capacité mondiale d’extraction de bitcoins était tombée à zéro en juillet après que les autorités ont lancé une campagne de répression, plusieurs opérations minières souterraines ont depuis vu le jour en prenant soin de contourner les interdictions. La Chine est de nouveau l’un des principaux acteurs mondiaux de l’extraction de bitcoins juste derrière les Etats-Unis.





Le Portugal ne sera plus une niche fiscale pour les crypto-investisseurs. Alors qu’à ce jour les résidents de la Lusitanie sont exemptés d'impôt sur les bénéfices concernant les cryptomonnaies (seules les entreprises sont taxées entre 28% et 35% sur leurs plus-values), le premier ministre Fernando Medina veut changer la donne. Si rien n’est encore acté, les cryptoguys pourraient voir le régime fiscal commun du Portugal s’appliquer pour eux. A titre d’information, l'impôt standard sur les gains en capital au Portugal pour les résidents est de 28 % et l'impôt sur le revenu des particuliers varie de 14,5 % à 48 %.





Restons dans l’aspect fiscal pour la prochaine actualité. Le Ministère fédéral des Finances d’Allemagne a publié un document qui mentionne que les citoyens seront exonérés de taxe sur les plus-values générés avec les cryptomonnaies s’ils les ont conservé pendant au moins un an. Alors que jusqu’à présent un allemand devait attendre dix ans pour voir une exonération d'impôts sur ses gains en crypto, sa durée de détention pour bénéficier de la carotte fiscale pourrait être divisée par 10. Le Ministère indique tout de même que le document reste sujet à modification.





Finissons ce Crypto Recap en repassant par l’hexagone. Roland-Garros aura un goût de Web3 cette année. Le célèbre tournoi de tennis parisien lance une collection de NFT “RG Game, Seat & Match” et inaugurera ce week-end l’incontournable court Philippe-Chatrier sous sa forme virtuelle. 5000 NFTs au prix de 200€, représentant chacun un siège virtuel, seront mis en vente. L’occasion pour les cryptophiles d’intégrer une communauté unique, de bénéficier d’avantages exclusifs et de spécule r . L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations) Source : Quantify Lectures : L’armée américaine construit son propre metaverse (Wired, en anglais)

Les cyberpirates nord-coréens à l’assaut des réseaux de cryptomonnaies (The Conversation, en français)

Comment taxer un NFT ? (Coindesk, en anglais)

L’effondrement de l’écosystème de Terra était inévitable (Wired, en anglais)

© Zonebourse.com 2022