L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère

La cryptosphère regorge d'actualités croustillantes quotidiennement. Pour vous tenir au courant des principales informations qui gravitent autour de ce secteur, je vous condense l'essentiel des news les plus importantes de ces derniers jours. Stripe , l'un des principaux processeurs de paiement au monde, a annoncé que les entreprises pourront convertir les paiements fiat en bitcoin via son application. Cette fonctionnalité est disponible via le logiciel d'infrastructure Bitcoin Lightning Network, OpenNode. L'occasion pour le géant américain d'attirer une nouvelle clientèle technophile.





Ebay , le géant du commerce électronique, a annoncé faire son entrée sur le marché des NFT . En s’associant avec la plateforme Web3 OneOf, la société californienne vient d’annoncer la mise en vente d’une première collection baptisée “Genesis” mettant en vedette la légende du hockey Wayne Gretzky en 3D. La plupart des NFT ont déjà été vendus à l’heure actuelle, mais Ebay a confirmé que Wayne était le premier athlète emblématique d’une longue série qui sera commercialisée dans les prochains mois.





GameStop , l’entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique a lancé une version bêta de son propre portefeuille de crypto et de NFT sur la blockchain Ethereum. Une portefeuille non dépositaire qui permettra aux utilisateurs de stocker, d’envoyer et de recevoir des cryptomonnaies et des NFT via leurs navigateurs Web. GameStop a même annoncé vouloir lancer une application IOS dédiée. Après avoir atteint le statut de “ meme stock ”, la société vient se frotter à un nouveau monde.





Les NFT rentrent dans le maul du rugby français . Magnifique chandelle réalisée par le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui a lancé une consultation afin d’offrir des NFT liés au rugby professionnel français à partir de la saison 2022/2023. Les NFT prendraient trois formes de commercialisation selon le communiqué du la LNR : des cartes représentant des clubs et des joueurs, des séquences vidéos de match et enfin des produits ayant un “ lien avec les actifs et les évènements de la LNR”. Alors, êtes-vous prêts pour rentrer dans la mêlée pixelisée ?





Le PDG de Mastercard , Michael Miebach, a déclaré au World Economic Forum de Davos devant un auditoire de dirigeants de blockchain que le système SWIFT , l’un des réseaux les plus utilisés pour les transactions transfrontalières, n’existerait plus dans cinq ans . Le 19 mai, SWIFT a annoncé une nouvelle série d’expériences impliquant les monnaies numériques de banque centrale en collaboration avec Capgemini afin de faciliter les paiements transfrontaliers.





La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , n’a pas caché son sentiment négatif à l’égard de la cryptosphère lors d’une interview dans l’émission néerlandaise College Tour de David Rubinstein. “J’ai toujours dit que les crypto-actifs sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués [...] Ils ne valent rien . Ils ne reposent sur rien, il n’y a pas d’actifs sous-jacents pour agir comme ancre de sécurité”. Des propos qui ont tout de suite donné du grain à moudre sur les réseaux sociaux entre les pro et les anti devises numériques.





La renaissance de Terra est en marche. Après avoir secoué la cryptosphère suite à la perte de la parité de son stablecoin algorithmique (UST) avec le dollar provoquant l’effondrement de son écosystème, Terra 2.0 va éclore . Un plan de relance proposé par le fondateur et PDG du protocole, Do Kwon, a été voté et approuvé par 65,5 % de la communauté et des validateurs. Le plan appelé “ Terra Ecosysteme Revival Plan 2 ” vise à créer une nouvelle chaîne qui ne comportera pas de stablecoin algorithmique cette fois-ci. L’ancienne chaîne défaillante se nommera “Terra Classic” et la nouvelle “Terra”.





Le géant bancaire français BNP Paribas rejoint la blockchain Onyx de JPMorgan. Elle permettra de négocier des jetons numériques sur le réseau de JPMorgan afin de réaliser des prêts d’actifs à court terme. Onyx opère principalement sur le marché des rachats intrajournaliers (repo) qui est évalué à environ 12 000 milliards de dollars. Avec ce système, les infrastructures bancaires peuvent prêter des bons du Trésor américain pendant quelques jours sans que les actifs ne quittent leurs bilans. Cela permet de mieux gérer les demandes de liquidités imposées aux institutions suite à la crise de 2008.





Finissons ce Crypto Recap avec une actualité insolite . Les autorités russes ont découvert une ferme de minage de cryptomonnaies dans la plus ancienne prison du pays datant de 1771 : Boutyrka. Les services de police ont découvert du matériel de minage dans le Service pénitentiaire fédéral de la prison. Le directeur adjoint de la prison est accusé d’avoir utilisé l’électricité de la prison pour extraire des cryptomonnaies à l’aide de complices non identifiés. Les machines auraient, entre novembre 2021 et février 2022, consommé 8 400 kW d’électricité, soit l’équivalent de 1000$ d’électricité au frais du gouvernement russe. L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations) Source : Quantify

Lectures :

Au-delà des cryptomonnaies, à quoi peuvent servir les blockchains ? (The Conversation, en français)

Un procès Bored Ape ne créera pas le précédent NFT que Seth Green veut (Wired, en anglais)

Adam Mosseri dit qu’il veut que les géants de la tech abandonnent le contrôle (Wired, en anglais)

Comment la crypto a disparu dans les airs (The Atlantic, en anglais)

