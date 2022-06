Laurent Pignot Analyste Suivre 131 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère 08/06/2022 | 18:19 Laurent Pignot 08/06/2022 | 18:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La cryptosphère regorge d’actualités croustillantes quotidiennement. Pour vous tenir au courant des principales informations qui gravitent autour de ce secteur, je vous condense l’essentiel des news les plus importantes de ces derniers jours. Binance fait actuellement l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC). La société est soupçonnée, en 2017, d’avoir enfreint certaines règles sur les valeurs mobilières en vendant son jeton numérique ( BNB ) lors de son ICO ( Initial Coin Offering ) sans avoir enregistré les opérations auprès des autorités américaines au préalable. L’année dernière, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait déjà ouvert une enquête, qui est toujours en cours, afin de déterminer si les employés de Binance avaient commis des délits d’initiés et donc d’avoir manipulé les marchés. D’autres enquêtes sur la plateforme sont également ouvertes concernant des sujets de blanchiment d’argent . Changpeng Zhao, le PDG de Binance, va donc avoir du fil à retordre dans les prochains mois…





Coinbase, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie, a annoncé sur son blog d'entreprise que : "En réponse aux conditions actuelles du marché et aux efforts de priorisation des activités en cours, nous prolongerons notre pause d'embauche pour les nouveaux rôles et les remplacements dans un avenir prévisible et annulerons un certain nombre d’offres acceptées…”. Une annonce qui reflète bien le sentiment négatif des dirigeants de la plateforme dans ce contexte macroéconomique morose.





Le Sénat de l’Etat de New York a adopté un moratoire de deux ans sur l’exploitation minière via la preuve de travail ( Proof-of-Work) de Bitcoin dans le but de répondre aux préoccupations environnementales liées à son système d’exploitation. Concrètement, toute entreprise voulant s’installer dans l’Etat de New York afin d’effectuer des activités de minage devra attendre pendant deux ans le temps qu’une étude sur l’impact environnemental de la preuve de travail soit réalisée. A noter que la gouverneure, Kathy Hochul, doit encore signer le projet de loi avant qu’il soit définitivement adopté.





Le centre Beaugrenelle à Paris va devenir le premier centre commercial de France à accepter les cryptomonnaies. En partenariat avec l’application française Lyzi, il sera possible d’acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies. Et oui, il ne sera donc pas possible, pour l’instant, d’acheter directement des vêtements ou d’autres articles directement avec l’application. Cette initiative permet cependant aux consommateurs de se familiariser avec l’écosystème crypto et de mieux comprendre son fonctionnement. C’est également le moyen pour les investisseurs de dépenser leurs cryptos concrètement dans l’économie, en gardant dans un coin de la tête qu’il faudra penser à déclarer les plus-values, s’il y a lieu, lors de la conversion des cryptos en euros.





Epic Games , l’éditeur de jeux vidéo de Fortnite, a l’intention d’héberger Grit, un jeu de la société Web3 Gala Games sur le thème du Far West. Il s’agira du tout premier jeu basé sur les NFT sur Epic Games Store . La société a décrit Grit comme une bataille royale ride-or-die. Dans celui-ci, les joueurs s'affrontent dans des confrontations et des fusillades, et différents modes permettent de faire équipe avec d'autres joueurs et équipes. Les prémices d’un Fortnite blockchainisé ?





PayPal , l’incontournable système service de paiement en ligne, permet enfin aux détenteurs de crypto de transférer leurs actifs numériques sur la plateforme vers d’autres portefeuilles et plateformes d’échanges. Il s’agissait de la fonctionnalité la plus souvent demandée par les utilisateurs depuis la mise en service de l’achat, de la vente et de la conservation d’actifs numériques du géant américain depuis fin 2020.





Dans le cadre de son objectif pour devenir un “hub crypto mondial” , la Grande-Bretagne commencera en 2023 à tester en direct la technologie de la blockchain pour les activités traditionnelles de marché telles que le commerce et le règlement des actions et des obligations. Cette année, une nouvelle loi concernant les services financiers notamment les stablecoins et les cryptomonnaies adossées à des actifs financiers sera soumise au parlement. Des mesures qui auront potentiellement de quoi séduire certains acteurs de la cryptosphère.





Finissons ce Crypto Recap avec une actualité insolite . Le footballeur star de la ligue Allemande, Kevin Prince Boateng, organise son mariage dans la metaverse “Over”. Le joueur va donc épouser la mannequin et femme d’affaires Valentina Fradegrada le 11 juin et les invitations seront uniquement disponibles sous forme de NFT et en édition limitée sur la célébre marketplace OpenSea. L’ancien barcelonais n’a pas caché son enthousiasme : “ Je voulais faire quelque chose de spécial pour Valentina, quelque chose que personne n'avait jamais fait” . Une occasion de plus pour spéculer…

L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations)

Source : Quantify

Lectures Encore un peu de crypto (Wired, en anglais). Le veuve du cryptomilliardaire (The Walrus, en anglais). Une défense tant attendue contre les fuites de données vient peut-être d’arriver (Wired, en anglais)



© Zonebourse.com 2022