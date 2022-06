Laurent Pignot Analyste Suivre 136 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère 16/06/2022 | 16:57 Laurent Pignot 16/06/2022 | 16:57 Envoyer par e-mail :

Celsius Network, l’une des principales plateformes d’emprunt et de prêt crypto de la finance décentralisée (DeFi), menace de s’effondrer. Dans la nuit du 12 juin, la société a annoncé qu’elle interrompait les retraits et les transferts pour son million d'utilisateurs de manière à faire face aux "conditions de marché extrêmes". Une sorte de Bank Run 3.0. La société est suspectée d’être en défaut de paiement en ce moment durant la chute vertigineuse du marché des cryptomonnaies. Il faut dire que l'aguichant taux de rendement annuel de 20% sur les prêts n'était probablement soutenable que durant un marché haussier et non pas dans un krach où les utilisateurs retirent massivement leurs actifs. Résultat : panique à bord, autant pour la société que pour les souscripteurs 3.0. Celsius a fait appel à l’incontournable groupe financier Citigroup pour évaluer les options de sortie.





Le fonds crypto dubaïote Three Arrow Capital (3AC) fait lui aussi face à un risque d’insolvabilité. Le fonds, qui a géré des milliards de dollars de fonds d’utilisateurs, pourrait ne pas être en mesure de rembourser les prêteurs et les autres contreparties face aux retraits massifs des utilisateurs en cours. L’activité du fonds sur la blockchain suggère que la société vend actuellement des positions existantes de manière à réduire les risques de liquidation sur certaines positions. L’effet domino de la finance décentralisée n’est peut–être pas terminé pour les acteurs trop gourmands…





Après Binance le mois dernier, c'est au tour du courtier en ligne eToro de décrocher le précieux sésame de PSAN (Prestataire de services sur actifs numériques). L’autorité des marchés financiers (AMF) met à jour régulièrement la liste des PSAN en France et cette liste contient aujourd’hui 38 sociétés enregistrées. Le courtier va donc pouvoir étendre ses opérations marketing et commerciales (conservation, achat/vente et échange d’actifs numériques) sur le sol français dans le cadre strict du dispositif réglementaire imposé par l’AMF.





Mastercard , le géant des paiements, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que les titulaires de leurs cartes bancaires peuvent désormais se procurer des NFT sur différents marchés sans avoir besoin d’acheter de la cryptomonnaie au préalable. Pour ce faire, Mastercard collabore avec divers acteurs tels que Immutable X, Candy Digital, The Sandbox, Mintable, Nifty Gateway ou encore MoonPay pour développer son infrastructure Web3. La société avait déjà affiché son intérêt pour les NFT par le passé en déposant de nombreuses marques liées au metaverse et aux actifs numériques. La société continue d'asseoir sa position d'acteur crypto-friendly.





Le Brésil fait un pas vers l’ adoption du Bitcoin . Le député fédéral Paulo Martins a présenté un projet de loi permettant aux citoyens vis-à-vis des cryptomonnaies d’être "utilisées comme un actif financier, un moyen d'échange ou de paiement, ou un instrument d'accès à des biens et services ou investissement." Le projet de loi est loin d'être définitivement adopté puisqu' il est dans la phase initiale de discussion à la Chambre des députés de la législature du pays. Une proposition qui surgit au moment où le pays est touché par une inflation proche de 12%. Affaire à suivre…





Retour dans l’hexagone avec Lacoste , la célèbre marque française au crocodile se lance dans le Web3 en proposant une première collection de NFT appelée “UNDW3” et prononcée “Underwater”. Les collectionneurs pourront “accéder à un écosystème pionnier et à des avantages numériques, physiques et expérientiels dans le monde du crocodile, tels que des produits co-créés exclusivement pour eux”. Dans son sillage, l’incontournable radio française, NRJ , va elle aussi proposer une collection de NFT qui permettra, entre autres, de débloquer des places de concert ou le disque d’or d’un artiste.





Restons dans la vibe de la musique avec Jay-Z, le rappeur de Brooklyn, qui s'associe à Jack Dorsey , le fondateur de Block et Twitter, pour financer un nouveau programme d’éducation financière : The Bitcoin Academy . Le programme a pour but d’offrir des cours gratuits d’éducation financière (gravitant autour du Bitcoin) aux résidents des logements sociaux Mancy Houses à Brooklyn où Jay-Z a grandi. Les enfants pourront également bénéficier du “Crypto Kids Camp” qui proposera des cours sur la cryptographie.





Pas d'actualité purement insolite cette semaine. Mais finissons ce Crypto Recap en jetant un coup d'œil sur la fonte de la fortune des crypto-milliardaires entre novembre 2021 et juin 2022. Avec un marché des actifs numériques qui s’est délesté de 70% de sa capitalisation entre ces deux dates, le pactole des géants de la cryptosphère s'est asséché à vitesse grand V. Classement des crypto-milliardaires

Source : Bloomberg Changpeng Zhao = PDG de Binance (Plateforme crypto)

Samuel Bankman-Fried = PDG de FTX (Plateforme crypto)

Brian Armstrong = PDG de Coinbase (Plateforme crypto)

Mike Novogratz = PDG de Galaxy Investment Partners (Société d’investissement en crypto)

Fred Ehrsam = Cofondateur et directeur associé de Paradigm (Société d’investissement en crypto)

Tyler Winklevoss = Cofondateur de Gemini (Plateforme crypto)

Cameron Winklevoss = Cofondateur de Gemini (Plateforme crypto) L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations) Source : Quantify Lectures : Coinbase leur a proposé des emplois de rêve, puis les a retirés (Wired, en anglais). Un voyage à la convention Garyvee, où tout le monde fait partie du 1% des cryptos (The Verge, en anglais). La Corée du Sud enquête sur le crash de Luna (Financial Times, en anglais).

