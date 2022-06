L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère

Laurent Pignot Analyste Suivre 140 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement.

Binance, la principale plateforme de cryptomonnaies en termes de volume, a annoncé que les français ne seront plus autorisés à ouvrir des positions sur les produits dérivés à partir du 2 août (effets de levier, options, futures, double investissement) afin de se conformer aux exigences de l'AMF. A noter que cette interdiction a déjà eu lieu en Allemagne, en Italie et aux Pays-bas. Une annonce qui intervient, en France, quelques semaines après que la société a obtenu son statut de PSAN (Prestataires de services en actifs numériques) dans l'hexagone.





ProShares , l’un des principaux émetteurs d’ETF (Exchange Traded Fund), a lancé son premier ETF pour shorter le bitcoin (ticker BITI). Un nouveau produit qui offre la possibilité aux investisseurs de s’exposer à la devise numérique pour ceux qui voudraient se positionner à la vente sur le BTC. Rappelons que cette décision intervient alors que la crypto-monnaie a déjà chuté de près de 70% depuis son sommet de novembre 2021.





Circle , la société américaine et émettrice du stablecoin USDC qui est indexé sur le dollar (l’un des principaux stablecoin en termes de capitalisation), a annoncé qu’elle préparerait le lancement d’un stablecoin indexé sur l’euro appelé l’EUROC. Il serait disponible, paradoxalement, uniquement au marché américain dans un premier temps à partir du 30 juin sur les principales plateformes d’échange comme FTX ou Binance.US. La société indique que l’EUROC sera implanté d’abord sur la blockchain Ethereum avant de s’étendre à d’autres blockchains. Il s’agit d’un signal fort envoyé à l’Union Européenne pour, peut-être, ne pas laisser le pays de l’Oncle Sam avoir la mainmise sur la monnaie unique 3.0 du vieux continent.





On reste dans les stablecoins, avec Tether , la société émettrice du stablecoin USDT (le principal stablecoin en termes de capitalisation) basé dans les îles Vierges britanniques, qui a déclaré qu’elle lancerait le mois prochain un stablecoin rattaché à la livre sterling. Une annonce qui intervient après que les régulateurs d’Outre-manche prévoient de légiférer et encadrer les crypto-actifs afin de devenir un “hub mondial crypto”.





Vueling , la compagnie aérienne espagnole, a annoncé commencer à accepter le bitcoin et d’autres cryptomonnaies comme moyen de paiement à partir de 2023. Pour ce faire, la société s’est associée à l’un des principaux fournisseurs d’infrastructure de paiement en crypto, Bitpay, pour accepter le bitcoin et consorts. Vueling devient ainsi la première compagnie aérienne low-cost d’Europe à annoncer accepter les actifs numériques comme moyen de paiement.





eBay , la plateforme mondiale de commerce en ligne, a révélé avoir acquis le marché NFT KnownOrigin basé au Royaume-Uni pour un montant non divulgué. Une annonce qui intervient seulement quelques semaines après que la société a lancé sa première collection de NFT “Genesis” sur le thème du sport. eBay, qui a facilité plus de 87 milliards de dollars de volume brut de produits l’année dernière, pourrait soutenir un peu plus encore cet écosystème bouillonnant avec ce rachat.





On reste dans la sphère NFT avec la star portugaise du ballon rond, Cristiano Ronaldo , qui a annoncé signer un accord exclusif pluriannuel avec Binance afin de lancer une collection de NFT sur la marketplace de la plateforme. Cette collection comportera des designs exclusifs permettant au joueur de briller un peu plus encore en dehors des terrains. C’est également l’occasion pour les spéculateurs et les fans du quintuple Ballon d’or d’obtenir une pièce emblématique de l’histoire du sport à la sauce Web3.





Meta, la société mère d’Instagram, qui a annoncé qu’elle commencerait à tester les NFT sur Instagram Stories via sa plateforme de réalité augmentée Spark AR. Dans ce cadre, Marck Zuckerberg a mentionné que : Nous clôturons ce volet “NFT” avec, la société mère d’Instagram, qui a annoncé qu’elle commencerait à tester lesvia sa plateforme de réalité augmentée Spark AR. Dans ce cadre, Marck Zuckerberg a mentionné que : " Nous élargissons notre test afin que davantage de créateurs du monde entier puissent afficher leurs NFT sur Instagram” et que “les créateurs et les collectionneurs pourront partager leurs objets de collection numériques sur Facebook et Instagram après que nous aurons commencé à déployer la fonctionnalité sur Facebook avec certains créateurs américains à une date ultérieure". Les NFT prolifèrent dans tous les secteurs, et les géants de la tech Outre-atlantique semblent vouloir saisir l’opportunité pour faire partie intégrante du Web3. Finissons ce Crypto Recap avec une actualité insolite. Certains centres de traitement contre les addictions ont ouvert la porte aux crypto-addicts. De la Suisse, en passant par le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ces centres proposent des cures de désintoxication pour les crypto compulsifs pour des sommes allant de 5000$ à 125 000 dollars la semaine. L'hôpital Castle Craig en Ecosse a développé tout un programme pour traiter “ la dépendance aux crypto-monnaies pour les personnes dépendantes du trading, des spread betting et du trading de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Ripple & Litecoin. ” La mise en place de ces traitements prouvent que certains investisseurs prennent des décisions irrationnelles avec des positions disproportionnées jusqu’à mettre en danger leur santé mentale. L’occasion de rappeler qu’il faut investir sereinement et dans une proportion ne mettant pas votre épargne en danger, d’autant plus, sur un marché aussi volatil que les crypto-actifs. L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

