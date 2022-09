L'essor de l'immobilier en Nouvelle-Zélande se traduit par une hausse des taux d'intérêt - sondage Reuters

Des milliards de dollars de mesures de relance gouvernementales et des taux d'intérêt historiquement bas pendant la pandémie ont gonflé les prix des maisons bien au-delà de la croissance des salaires dans l'un des marchés du logement les moins abordables au monde.

Les prix de l'immobilier ont augmenté de plus de 40 % depuis le début de la pandémie et ont presque doublé au cours des sept dernières années, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de sans-abri, a alimenté les inégalités et a fait en sorte que de nombreux acheteurs potentiels d'une première maison restent locataires.

Bien que les prix des logements aient connu une modeste baisse de 1,6 % en glissement annuel en juillet, sa première baisse annuelle depuis 2011, ils sont encore très loin de retrouver leurs niveaux d'avant la pandémie.

Selon une enquête Reuters du 15 août au 1er septembre auprès de 11 analystes immobiliers, les prix moyens des logements devraient baisser de 10,0 % cette année. Ces estimations montrent une baisse légèrement plus importante que la chute de 9,0 % prévue dans un sondage de mai.

Une autre baisse de 5,0 % était attendue l'année prochaine.

"Les prix des maisons vont continuer à baisser et il n'y a pas grand-chose dans les perspectives économiques qui puisse arrêter cela", a déclaré Sharon Zollner, économiste en chef chez ANZ.

"Avec une accélération de la croissance des salaires du secteur privé à 7,0 % au cours de l'année jusqu'en juin 2022, il y a un risque que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) doive relever les taux d'intérêt encore plus haut que prévu, ce qui pèserait davantage sur les prix réels des maisons."

Malgré la baisse attendue, la chute des prix était trop faible pour proposer un grand répit aux acheteurs de première maison. Les prix moyens ont grimpé de plus de 250 % depuis 1998, soit près de quatre fois l'augmentation moyenne dans les pays de l'OCDE.

La RBNZ, qui a pris en compte les prix de l'immobilier dans ses délibérations politiques, a augmenté les taux d'un total de 275 points de base depuis octobre de l'année dernière et devrait porter les taux à 4,0 % au début de l'année prochaine.

Les prix doivent baisser d'environ 20 % pour atteindre un niveau durable, selon la banque centrale. Mais certains répondants au sondage ont déclaré qu'il en fallait davantage.

Capital Economics, Infometrics et Kiwibank ont déclaré que les prix moyens des logements devraient baisser entre 20 et 30 % - soit à peu près le montant qu'ils ont baissé après le choc pétrolier de 1973 - pour rendre les logements abordables.

"Il faudra attendre au moins 2027 pour que les prix des maisons reviennent à une position plus juste, en termes réels", a déclaré Brad Olsen, économiste principal chez Infometrics.

Lorsqu'on leur a demandé de décrire le niveau des prix des maisons en Nouvelle-Zélande sur une échelle de 1 à 10, allant d'extrêmement bon marché à extrêmement cher, la réponse médiane était de 8. Pour Auckland, elle était de 9.

