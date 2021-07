L'essor du commerce en ligne ne se dément pas sur six mois

Zurich (awp) - Le commerce en ligne en Suisse confirme sur les six premiers mois de l'année sa progression constante, affichant une croissance de 15% après avoir déjà gagné 30% en 2020, selon un décompte publié vendredi par l'Association de commerce.swiss. Les quelque 380 membres de la faîtières recensent désormais avec 10 milliards de francs suisses autant de ventes par correspondance qu'en magasin.

Les relativement modestes catégories "ameublement et décoration" (+35%), ainsi que "sport" (+27%) affichent les performances les plus marquées, quand la part en ligne des grosses cylindrées que constituent "multimédia/informatique" et "mode" n'ont enflé "que" de 13%.

Pour l'ensemble de 2021, les auteurs de l'étude anticipent un effet modérateur par rapport à 2020, avec la levée des contraintes entravant le commerce stationnaire depuis l'éclatement de la pandémie. La part du commerce en ligne doit néanmoins progresser encore de 5% à 8%, dans un commerce de détail en léger recul.

jh/al