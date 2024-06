Les pluies de mousson en Inde ont perdu de leur vigueur après avoir couvert les régions occidentales plus tôt que prévu, et leur arrivée dans les États du nord et du centre pourrait être retardée, prolongeant ainsi la canicule dans les plaines céréalières, ont déclaré deux hauts responsables météorologiques à Reuters.

Les pluies d'été, essentielles pour stimuler la croissance économique de la troisième économie d'Asie, commencent généralement dans le sud vers le 1er juin avant de s'étendre à l'ensemble du pays vers le 8 juillet, permettant aux agriculteurs de planter des cultures telles que le riz, le coton, le soja et la canne à sucre.

"La mousson a ralenti après avoir atteint le Maharashtra et pourrait prendre une semaine pour reprendre son élan", a déclaré à Reuters un responsable du département météorologique indien (IMD).

La mousson est arrivée avec près de deux jours d'avance dans l'État occidental où se trouve la capitale commerciale de Mumbai, mais sa progression dans les États du centre et du nord sera retardée de quelques jours, a ajouté le responsable, qui a requis l'anonymat.

La mousson est le moteur de l'économie indienne, qui pèse près de 3,5 milliards de dollars. Elle apporte près de 70 % de la pluie dont l'Inde a besoin pour arroser les exploitations agricoles et remplir les réservoirs et les nappes phréatiques.

En l'absence d'irrigation, près de la moitié des terres agricoles du deuxième producteur mondial de riz, de blé et de sucre dépendent des pluies annuelles qui tombent généralement de juin à septembre.

La température maximale dans les États du nord de l'Inde se situe entre 42 et 46 degrés Celsius (108 à 115 degrés Fahrenheit), soit près de 3 à 5 degrés C (5 à 9 degrés F) au-dessus de la normale, selon les données de l'IMD.

Les États du nord et de l'est de l'Inde, tels que l'Uttar Pradesh, le Bihar, le Punjab, l'Haryana, l'Uttarakhand et l'Odisha, devraient connaître des jours de canicule au cours des deux prochaines semaines, a déclaré un autre responsable météorologique.

"Les modèles météorologiques n'indiquent pas de répit rapide pour la canicule", a déclaré le responsable. "Le retard dans la progression de la mousson fera augmenter les températures dans les plaines du nord.

Les deux responsables ont requis l'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

L'Inde est l'une des nombreuses régions d'Asie à souffrir d'un été exceptionnellement chaud, une tendance qui, selon les scientifiques, a été aggravée par le changement climatique provoqué par l'homme.

Ce mois-ci, la capitale New Delhi a enregistré la température la plus élevée de son histoire, soit 49,9 degrés C (122 degrés F) à certains endroits, tout en étant confrontée à une pénurie d'eau alors que la chaleur atteignait 44 degrés C (112 degrés F).

Les pluies dans les États du centre, du nord et de certains États de l'ouest devraient être inférieures à la normale au cours des deux prochaines semaines, a déclaré le deuxième responsable.

L'Inde a reçu 1 % de précipitations en moins que la normale depuis le début de la saison, le 1er juin, selon l'IMD. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Clarence Fernandez)