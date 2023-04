L'état de santé de l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi s'améliore régulièrement alors qu'il est soigné à l'hôpital pour une infection pulmonaire causée par une leucémie chronique, ont déclaré ses médecins lundi.

Les médecins Alberto Zangrillo et Fabio Ciceri ont déclaré dans un bulletin : "Au cours des dernières 48 heures, il y a eu une amélioration progressive et constante de la fonctionnalité des organes contrôlés".

Le magnat milliardaire des médias, âgé de 86 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital San Raffaele de Milan mercredi et soigné dans l'unité de soins intensifs, ce qui a déclenché des spéculations sur le fait que sa vie était peut-être en danger et a attiré un flot de parents et d'amis à son chevet.

Les médecins ont ensuite révélé que M. Berlusconi souffrait d'une leucémie myélomonocytaire chronique (LMC) "depuis un certain temps" et qu'il avait récemment développé une infection pulmonaire.

"Les thérapies cytoréductrices, antimicrobiennes et anti-inflammatoires donnent les résultats escomptés, ce qui nous permet d'exprimer un optimisme prudent", ont déclaré Zangrillo et Ciceri.

M. Berlusconi est toujours hospitalisé dans l'unité de soins intensifs de San Raffaele, ont-ils ajouté.