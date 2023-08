L'ancien premier ministre milliardaire thaïlandais Thaksin Shinawatra était toujours soigné à l'hôpital vendredi et son état de santé restait préoccupant, a déclaré un médecin de haut rang, trois jours après son retour historique d'exil.

Thaksin, 74 ans, a été hospitalisé après avoir souffert d'oppression thoracique et d'hypertension artérielle dès sa première nuit en prison, où il a été condamné à huit ans de prison pour conflits d'intérêts et abus de pouvoir.

"Il tousse... et d'après les radiographies des poumons, les spécialistes du cœur et des poumons sont toujours inquiets", a déclaré à la presse Soponrat Singhajaru, médecin en chef de l'hôpital de la police de Bangkok, refusant de donner plus de détails en raison de la confidentialité des données relatives aux patients.

L'homme politique le plus célèbre de Thaïlande est arrivé en jet privé sous les acclamations de la foule mardi, avant d'être conduit au tribunal, à la prison et, quelques heures plus tard, à l'hôpital, au cours d'événements dramatiques qui ont éclipsé l'arrivée de Srettha Thavisin, son allié politique, au poste de premier ministre le même jour.

Le parti Pheu Thai, fondé par Thaksin, dirigera le prochain gouvernement. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles son retour pourrait faire partie d'un accord secret avec ses rivaux, ce qu'il nie.

Ses détracteurs se sont plaints qu'il ait bénéficié d'un traitement spécial, ce que l'hôpital a rejeté.

Vendredi, l'activiste anti-Thaksin Tul Sittisomwong a déposé une plainte auprès de l'hôpital, se demandant si le magnat était réellement malade ou s'il évitait simplement la prison. Tul a demandé que des médecins extérieurs à l'hôpital examinent également Thaksin.

Des photos circulent largement sur les réseaux sociaux, montrant la vue de l'hôpital sur la ligne d'horizon de Bangkok et sur le terrain de golf voisin.

"Toutes les chambres de l'hôpital de la police ont cette vue", a déclaré Soponrat, le médecin de l'hôpital.

"Concentrons-nous sur le traitement. C'est notre responsabilité."

Bien qu'il ait vécu 17 ans à l'étranger, principalement à Dubaï et en Grande-Bretagne, depuis qu'il a été renversé par un coup d'État en 2006, Thaksin est resté une figure dominante de la politique thaïlandaise. Jusqu'à cette année, les partis qui lui sont fidèles ont remporté toutes les élections des deux dernières décennies.

Mais sa popularité et son caractère effronté se sont heurtés au puissant réseau thaïlandais de l'élite financière et des généraux royalistes, déclenchant une lutte pour le pouvoir qui se poursuit encore aujourd'hui.