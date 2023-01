L'étau du dollar sur les marchés des changes va se desserrer cette année - analystes

Après avoir bénéficié d'une domination complète sur presque toutes les devises l'année dernière, le Dollar Index ayant enregistré sa meilleure performance annuelle depuis 2015, la course est terminée car la devise américaine devrait rendre une partie de ses gains cette année.

Le sondage Reuters du 3 au 5 janvier auprès de 65 stratèges forex a montré que la plupart des devises majeures et émergentes gagnent par rapport au dollar au cours de l'année à venir.

Mais comme les facteurs qui ont contribué à la surperformance du dollar devraient perdurer, les gains prévus seront limités et ne suffiront pas à compenser les lourdes pertes des deux dernières années.

"Il y a une perception générale que le dollar a atteint son sommet, mais je ne pense pas que nous allons avoir un mouvement linéaire de pertes du dollar", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie FX chez Rabobank.

"Même si le marché commence déjà à débattre du moment où la Fed pourrait potentiellement commencer à réduire les taux d'intérêt... les hausses sont encore à venir... il y a aussi des inquiétudes concernant la croissance mondiale et la combinaison de ces deux éléments signifie que le dollar est susceptible de trouver des accès de force."

Lorsqu'on leur a demandé si le dollar risquait de terminer l'année 2023 à un niveau supérieur ou inférieur à leurs prévisions, une forte majorité de 60 % des analystes - 30 sur 50 ayant répondu à la question supplémentaire - ont répondu que le risque était à la hausse, tandis que les 20 autres ont déclaré que leurs prévisions étaient à la baisse.

Bien qu'ils se soient trompés pendant des années en prédisant la faiblesse du dollar, les analystes s'accrochent toujours à cette opinion dans le dernier sondage.

L'euro, en baisse de près de 13 % au cours des deux dernières années, ne devrait récupérer qu'environ un tiers de ces pertes en un an.

Selon les prévisions médianes, l'euro s'échangera à 1,04 $ et 1,06 $ au cours des trois et six prochains mois respectivement. Il devrait ensuite changer de mains autour de 1,10 $ dans un an, soit un gain de près de 4 % par rapport aux niveaux actuels.

Le yen japonais a été malmené l'année dernière, perdant plus d'un cinquième de sa valeur jusqu'à la fin décembre, lorsque la Banque du Japon a apporté une modification surprise à son contrôle de la courbe des taux obligataires. Mais il a tout de même terminé l'année en baisse de 12 % par rapport au dollar.

Il devrait gagner près de 4 % pour s'échanger à 128,00/dollar d'ici la fin 2023.

Avec un ralentissement attendu de la croissance économique mondiale et l'incertitude quant à la durée pendant laquelle les banques centrales maintiendront les taux d'intérêt élevés pour tempérer l'inflation, les analystes étaient divisés sur les devises qui se comporteraient mieux face au dollar cette année.

Une forte minorité d'analystes, 24 sur 50, ont répondu les monnaies des marchés émergents, 13 les monnaies des marchés développés, neuf les monnaies refuges et quatre les monnaies liées aux matières premières.

"Les devises des marchés émergents peuvent probablement surperformer par rapport au G10 et ensuite aussi par rapport au dollar à plus long terme", a déclaré Brendan McKenna, économiste international et stratège FX chez Wells Fargo.

"Nous sommes toujours dans un environnement où les rendements associés aux devises des marchés émergents sont encore les plus élevés et probablement les plus attractifs."

