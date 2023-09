La semaine a été chargée en émotion pour Gary Gensler, président de la SEC. M.Gensler a reçu en début de semaine une lettre d'un groupe bipartisan de représentants du Congrès exigeant l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant (Spot). Le président de la SEC s'est aussi présenté devant la Commission des services financiers des Etats-Unis qui ne l'a pas ménagé sur le sujet du bitcoin. On y revient dans l'Analyse Cryptique après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Kraken envisage de s’élargir au trading d’actions

La plateforme de cryptomonnaie Kraken envisage d'élargir ses services pour inclure le trading d'actions en 2024. Pour ce faire, en respectant les régulations, Kraken prévoit de lancer "Kraken Securities". Initialement, ces nouveaux services seront disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni, où Kraken aurait déjà obtenu les licences nécessaires. Cette expansion permettrait à Kraken de diversifier ses offres et de se positionner face à des concurrents tels que eToro et Robinhood, tout en se démarquant de Binance, qui connaît des difficultés.

Tether investit en Allemagne

Tether (USDT) a investi 420 millions de dollars dans la société de minage de cryptomonnaies Northern Data Group, basée en Allemagne, acquérant ainsi 10 000 processus graphiques “GPUs H100” et devenant un actionnaire significatif. Bien que le montant exact de la participation ne soit pas confirmé, ces GPUs, puissants et recherchés, sont utilisés dans le minage de cryptomonnaies et l'intelligence artificielle. L'investissement illustre la diversification de Tether, qui, tout en restant un leader dans les stablecoins avec une capitalisation de 83 milliards de dollars pour l'USDT, s'étend dans d'autres secteurs tels que la production d'énergie, le minage de Bitcoin et les technologies de communication.

Binance fait peur à ses clients français

Les clients de Binance France sont actuellement incapables de déposer ou retirer des fonds depuis la fin du partenariat avec le processeur de paiements Paysafe. Bien que Binance ait promis une transition sans interruption de service, de nombreux clients se retrouvent avec des comptes bloqués. Binance est en négociation pour prolonger le partenariat avec Paysafe, mais en attendant, les retraits et dépôts restent inaccessibles. Cette situation critique survient dans un contexte de défis réglementaires et judiciaires pour la plateforme en France, avec des enquêtes en cours concernant la conformité de ses services et procédures.

MicroStrategy continue d’accumuler des bitcoins

MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, a acheté 5 445 bitcoins (BTC) supplémentaires pour 150 millions de dollars, portant son total à 158 245 BTC, équivalant à plus de 4,68 milliards de dollars. L'achat récent a été financé par la vente d'actions MSTR de 147,3 millions de dollars. L'entreprise consolide ainsi sa position de plus grand détenteur corporate de BTC au monde, avec un prix moyen d'acquisition de 29 582 dollars par Bitcoin. Depuis le début de 2023, elle a acquis 25 745 BTC, sa plus grande transaction ayant eu lieu en juin, pour près de 350 millions de dollars.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Une première lettre sur le bureau de Gary - Mardi 26 septembre

Dans le paysage complexe de la réglementation des cryptomonnaies, un épisode riche en tensions s'est déroulé cette semaine. Une assemblée bipartisane de représentants du Congrès a pris une position définitive en envoyant une lettre salée à Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cette lettre, signée par les représentants Tom Emmer (R-Minn.), Mike Flood (R-Neb.), Ritchie Torres (D-N.Y.) et Wiley Nickel (D-N.C.), demandait sans équivoque l'approbation immédiate d'un fonds négocié en bourse (ETF) pour le bitcoin.

Le message collectif des représentants était sans ambiguïté : le refus d’approuverr un ETF Bitcoin au comptant est indéfendable et contradictoire étant donné les similitudes entre un ETF Bitcoin au comptant et un ETF Bitcoin à terme. Ils ont souligné que sans explication rationnelle, un tel traitement réglementaire discriminatoire est illégal.

La lettre souligne la nécessité urgente pour le Congrès de veiller à ce que la SEC approuve des produits d'investissement conformes aux exigences du Congrès, en demandant instamment l'approbation rapide des ETF au comptant sur le bitcoin. Voici quelques-unes des citations que contient cette lettre :

Un ETF Bitcoin au comptant ne peut être distingué d'un ETF Bitcoin à terme. La position actuelle de la SEC est donc intenable pour l'avenir.





La Cour d'appel a conclu qu'"en l'absence d'une explication cohérente, ce traitement réglementaire différent de produits similaires est illégal".





Suite à la décision de la Cour d'appel, il n'y a aucune raison de continuer à refuser de telles demandes en vertu de normes incohérentes et discriminatoires.





Le Congrès a le devoir de s'assurer que la SEC approuve les produits d'investissement qui répondent aux exigences fixées par le Congrès.





À cette fin, nous vous demandons instamment d'approuver immédiatement l'inscription des ETF de bitcoins au comptant sur les listes.

Une deuxième lettre sur le bureau de Gansler - Mardi 26 septembre

La première lettre n'était pas la dernière de la semaine. Une autre lettre, tout aussi importante, est arrivée sur le bureau de M. Gensler. Cette lettre émanait des membres républicains de la commission des services financiers de la Chambre des représentants et avait été minutieusement programmée pour arriver juste avant une audition cruciale le lendemain. Bien qu'elle ne traite pas explicitement des cryptomonnaies, elle met en lumière les lacunes de la SEC en matière d'élaboration de règles de conformité financières, des questions qui se répercutent dans les couloirs de la cryptosphère.

L’audition de Gary Gensler de la Commission des services financiers (Committee on Financial Services) de la Chambre des représentants des États-Unis - Mercredi 27 septembre

Lors de l'audition, Patrick McHenry, président de la commission des services financiers, a dirigé les débats sur un large éventail de préoccupations - des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux marchés de capitaux et à l'omniprésente question des cryptomonnaies. L'audition a été ponctuée d'éloges et de critiques à l'égard de M. Gensler. Si certains ont loué ses efforts, d'autres ont critiqué sans ménagement. Les représentants ont bombardé Gensler de questions et de remarques précises sur la transparence, la consolidation du pouvoir et les excès de la réglementation.

D'emblée, le président McHenry n'a pas mâché ses mots. Il a immédiatement posé une question à M. Gensler, lui demandant de clarifier le statut de bitcoin en tant que valeur mobilière. La réticence de M. Gensler était palpable, mais après une série d'échanges tendus, il a concédé que "le bitcoin ne répond pas au test de Howey, qui est la loi du pays pour être une valeur mobilière".

Par ailleurs, rappellons que l’autre régulateur américain, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), consièdre le bitcoin non pas comme une “valeur mobilière”, mais comme une “marchandise”. C’est dire à quel point la situation est loin d’être claire de l’autre côté de l’Atlantique.

Enfin, M.McHenry n’a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué les relations entre Gensler et la défunte la plateforme FTX. "Notre patience est à bout. Vous refusez d'être transparent avec le Congrès concernant vos interactions avec FTX et Sam Bankman-Fried. Je ne veux pas être le premier président à émettre une citation à comparaître devant le Congrès et vous ne voulez pas être le premier président de la SEC à en recevoir une" a-t-il déclaré.

En définitive, nous verrons si cette audience aura un effet sur l’acceptation par la SEC des nombreuses demandes d’ETF Bitcoin au comptant. En tout cas, l’étau se resserre sur le gendarme boursier américain.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

