L'été est presque terminé

Les marchés asiatiques démarrent le nouveau mois jeudi, heureux de voir le retour d'un mois d'août turbulent mais prudents quant à ce que septembre leur réserve.

Les forces motrices du mois dernier - ventes massives de titres à revenu fixe, hausse des prévisions de taux d'intérêt mondiaux, crise énergétique imminente en Europe et aggravation des problèmes économiques, énergétiques et financiers de la Chine - ne s'évaporeront pas soudainement avec le changement de date.

Les investisseurs en actions pourraient toutefois chercher à commencer le mois du bon pied et à dénicher quelques bonnes affaires relatives, après que le S&P 500 et les actions mondiales aient tous deux chuté de plus de 4 % en août.

Les investisseurs obligataires peuvent penser la même chose - les rendements allemands à deux ans, par exemple, ont été écrasés dernièrement, et l'augmentation du rendement le mois dernier a été la plus forte en 40 ans.

Mais le flux de nouvelles de mercredi n'était pas encourageant, en particulier en provenance d'Europe. L'inflation globale dans la zone euro a atteint un niveau record de 9,1 %, et les économistes de Bank of America et de Goldman Sachs prévoient maintenant que la BCE augmentera ses taux de 75 points de base en septembre.

Selon les indices des conditions financières de Goldman Sachs, les conditions financières en Chine sont les plus serrées depuis mai, et les plus serrées aux États-Unis depuis plus d'un mois et proches d'un nouveau sommet post-pandémie.

Les craintes de récession continuent de pousser les actions et les prix du pétrole à la baisse. Le Brent a chuté d'environ 12 % en août, en baisse pour un troisième mois consécutif.

Le calendrier des entreprises en Asie est léger mercredi, les PMI d'Australie, de Corée du Sud et d'Indonésie étant les indicateurs économiques les plus pertinents pour les marchés.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

Prêts au logement en Australie (juillet)

Australie capex (Q2)

Australie PMI (août)

Indonésie PMI (Août)

Corée du Sud PMI (Août)

PIB de la Corée du Sud (révisé T2)