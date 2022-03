L'éthanol bon marché stimule la demande française de kits de conversion pour moteurs à essence

FlexFuel Energy Development, qui se présente comme le leader du marché, affirme avoir livré 6 400 kits de conversion au cours des 22 premiers jours de mars, soit 80 % de plus que les 3 468 kits livrés en février et près de trois fois plus que les 2 166 kits livrés en janvier, selon les données de la société.

Les producteurs d'éthanol affirment que d'autres entreprises présentes sur le même marché ont enregistré des augmentations similaires.

"Les gens pensent que c'est le moment, il y a vraiment un intérêt à passer à l'éthanol", a déclaré Sylvain Demoures, secrétaire général du groupe de producteurs d'éthanol français SNPAA.

Bien qu'il faille plus de bioéthanol que d'essence standard pour parcourir une distance équivalente, en France, la différence de prix entre les deux - principalement due à un prélèvement plus faible sur le carburant à base de céréales et de betteraves sucrières - compense largement cette différence.

L'E85, un carburant contenant jusqu'à 85 % d'éthanol, était vendu en moyenne 0,92 euro (1,02 $) par litre dans les stations-service françaises le 25 mars, contre 1,97 euro/litre pour le sans-plomb SP95-E10, l'essence la plus utilisée, selon des données officielles.

Les kits de conversion permettent aux moteurs fonctionnant actuellement avec cette dernière de fonctionner avec la première.

Les prix de l'essence au détail ont grimpé en flèche dans le monde entier ce mois-ci, en raison des craintes de ruptures d'approvisionnement suite aux sanctions sévères imposées par l'Occident en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, incitant les consommateurs à chercher des alternatives moins chères ou à réduire leur consommation.

Le responsable du développement de FlexFuel en Europe, Jérôme Loubert, a déclaré que la croissance de la demande de kits de conversion en France s'explique en partie par l'accès accru, dans certaines parties du pays, à des subventions qui couvrent la totalité ou la majeure partie de leur coût.

(1 $ = 0,8988 euros)