L'éthanol pourrait bénéficier de crédits de capture du carbone dans la loi Biden sur le climat

La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) que M. Biden a signée mardi étend considérablement les crédits d'impôt pour les projets industriels qui capturent les émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz accusé du changement climatique, et le stockent sous terre ou l'utilisent comme élément de base pour d'autres produits.

L'industrie espère utiliser la technologie de capture et de stockage du carbone (CCS), aidée par un réseau de pipelines de transport du carbone à travers le Midwest, pour atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Cette technologie pourrait aider les fabricants d'éthanol à positionner leur produit comme un carburant vert sur fond d'électrification des transports en commun.

Geoff Cooper, président et PDG du groupe commercial de l'éthanol, la Renewable Fuels Association, a déclaré que l'IRA est "l'engagement fédéral le plus important en faveur des biocarburants à faible teneur en carbone depuis l'élargissement de la norme sur les carburants renouvelables il y a 15 ans".

L'IRA permet aux entreprises qui possèdent et exploitent des équipements de CSC de percevoir jusqu'à 85 dollars par tonne, contre 50 dollars auparavant, pour le carbone capturé qui est stocké sous terre, et 60 dollars par tonne, contre 35 dollars auparavant, pour le carbone capturé qui est utilisé dans d'autres processus de fabrication ou pour la récupération du pétrole.

Un ensemble de projets qui pourraient bénéficier des crédits élargis est un réseau de pipelines proposé dans le Midwest pour capturer et transporter les émissions des usines d'éthanol.

Trois entreprises - Summit Carbon Solutions, une filiale du Summit Agricultural Group basé dans l'Iowa ; Wolf Carbon Solutions, une filiale de Wolf Midstream basé en Alberta ; et Navigator CO2 Ventures, une filiale de Navigator Energy Services basé au Texas - espèrent faire passer plus de 5 800 km de pipelines depuis les usines d'éthanol de six États jusqu'à des sites de stockage souterrains.

Les projets pourraient capturer jusqu'à 39 millions de tonnes de carbone par an, selon les sites Web des sociétés, ce qui les rendrait potentiellement éligibles à plus de 3,3 milliards de dollars de crédits d'impôt.

Dans des déclarations à Reuters, les trois sociétés ont applaudi l'IRA et son inclusion des crédits élargis.

Les pipelines sont à des stades différents du processus d'autorisation dans chaque État. La dissidence généralisée des propriétaires fonciers le long des tracés proposés pour les pipelines pourrait constituer un obstacle aux projets en cours.

La production d'éthanol se prête bien aux projets de capture du carbone car le processus de fabrication émet un flux pur de dioxyde de carbone, a déclaré Jessie Stolark, responsable des politiques publiques et des relations avec les membres de la Carbon Capture Coalition.

"Ils ont été les premiers à bouger à bien des égards", a déclaré Stolark.