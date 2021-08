L'éther se rapproche de son plus haut niveau sur deux mois avant un changement majeur du protocole.

Selon les acteurs du marché, la mise à jour devrait avoir lieu jeudi vers 1200 GMT. Techniquement, la mise à niveau aura lieu lorsque le 12 965 000e bloc de la blockchain aura été vérifié.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de 0,5% jeudi, mais a augmenté d'environ 18% cette semaine et est à son plus haut niveau depuis début juin, dans la foulée du plongeon du marché des crypto-monnaies en mai.

Le réseau Ethereum est à la base d'une série de projets dans le monde de la cryptographie, notamment les jetons non fongibles (NFT) - un actif cryptographique représentant un élément numérique intangible tel qu'une image, une vidéo ou un élément de jeu - ainsi que de nombreuses applications financières décentralisées (DeFi).

La mise à niveau, connue sous le nom de Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, modifiera la façon dont les transactions sont traitées et fournira une tarification plus claire pour celles-ci.

Elle réduira également l'offre du jeton ether et est susceptible de faire grimper fortement son prix.

Plusieurs grandes bourses, dont Binance et OKEx, ont déclaré qu'elles suspendront les dépôts et les retraits d'éther et d'actifs basés sur l'éther au moment de l'ajustement.

Elles ont déclaré que cette mesure était nécessaire pour réduire les risques de transaction induits par la volatilité des prix et pour maintenir la sécurité des fonds des utilisateurs.