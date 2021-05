L'éther, une pièce de monnaie numérique, atteint un niveau record alors que la valeur de 2021 augmente de près de 500 %.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière après le bitcoin, a grimpé à 4 380,64,35 dollars, mais était en dernier lieu en baisse de 4,1% à 4 029 dollars. Le bitcoin était également en baisse de plus de 4 % à 54 188 dollars.

L'éther a fait un bond d'environ 470 % par rapport au dollar cette année, la blockchain ethereum étant de plus en plus utilisée par les plateformes de crypto-monnaies peer-to-peer - ou décentralisées - qui permettent d'accorder des prêts en crypto-monnaies en dehors des institutions bancaires traditionnelles.

Cette poussée a également permis à l'éther - qui, dans le monde de la crypto-monnaie, est aussi largement appelé ethereum - de surpasser le bitcoin, dont le prix a presque doublé cette année, les grands investisseurs se réchauffant pour cette technologie émergente.

"L'ethereum croît en partie par les perspectives d'un réseau rénové avec les bonnes mises à niveau très attendues pour accueillir les DApps (applications décentralisées) et les contrats intelligents qui sont construits sur lui", a déclaré Nick Spanos, cofondateur de Zap Protocol, un réseau décentralisé agnostique à la blockchain. "La pièce est appelée à croître davantage dans un avenir proche, avec un objectif ambitieux de 10 000 dollars d'ici la fin de l'année."

La banque américaine J.P. Morgan a déclaré mercredi que le rythme d'évolution du marché de l'ethereum est "resté rapide" et qu'il y a encore de la place pour la croissance.

L'intérêt ouvert pour les contrats à terme CME Ethereum avait augmenté à 540 millions de dollars en trois mois, ont indiqué les analystes de la banque dans une note. Un niveau similaire d'intérêt ouvert dans les contrats à terme CME Bitcoin a pris plus de deux ans après la cotation en 2017, ont-ils ajouté.

"Effectivement, une fois que les contrats à terme sur le bitcoin ont été mieux acceptés par les investisseurs institutionnels, ils sont devenus plus à l'aise avec les crypto-monnaies ouvrant la voie à une acceptation plus rapide des contrats à terme sur l'ethereum", a déclaré J.P. Morgan.

Pourtant, les régulateurs américains ont mis en garde les investisseurs mardi contre les risques liés aux contrats à terme sur bitcoin dans les fonds communs de placement. Dans un communiqué, la Securities and Exchange Commission a déclaré que le bitcoin était un marché hautement spéculatif qui manquait de réglementation.

Les mêmes analystes de J.P. Morgan ont déclaré la semaine dernière que la valorisation croissante de l'éther n'était pas étayée par des données montrant l'ampleur de son utilisation.

Des facteurs tels que le nombre d'adresses numériques actives dans son réseau seraient plus cohérents avec un prix d'environ 1 000 dollars, a déclaré la banque américaine.

(Reportage de Ritvik Carvalho à Londres et Gertrude Chavez-Dreyfuss à New York ; reportages supplémentaires de Marc Jones et Tom Wilson à Londres ; édition de Hugh Lawson, Will Dunham et Chizu Nomiyama)