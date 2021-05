L'ethereum augmente de 5 % à 2 509 $ ; le bitcoin reste ferme

À 9 h 50 GMT, il s'échangeait en hausse de 4,1 % à 2 495,69 $.

Son grand rival, le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, était en hausse de 0,8% à 36 987 dollars dans des échanges calmes, les marchés de Londres et des États-Unis étant fermés pour cause de vacances.

Le bitcoin a été moins volatil ces derniers jours, mais il a perdu plus de 35 % de sa valeur ce mois-ci, en raison des pressions réglementaires croissantes qui pèsent sur le secteur.

Il se négocie actuellement à des niveaux qui n'ont plus été vus depuis février et à environ la moitié de sa valeur maximale de 65 000 dollars atteinte en avril.