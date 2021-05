L'ethereum prolonge ses gains et augmente de 8 % ; le bitcoin se maintient.

À 1153 GMT, il s'échangeait en hausse de 7,4 % à 2 565,69 dollars.

Son grand rival, le bitcoin, a également progressé dans son sillage, la plus grande et la plus connue des crypto-monnaies augmentant de 3,7% à 36 977 dollars dans des échanges calmes, les marchés de Londres et des États-Unis étant fermés pour cause de vacances.

Le bitcoin a été moins volatile ces derniers jours, mais il est en baisse de plus de 35 % ce mois-ci, plombé par les pressions réglementaires croissantes sur le secteur.

Les dernières données de positionnement pour la semaine terminée le 25 mai. 25 mai ont confirmé la tendance, les positions courtes nettes ayant presque doublé par rapport à la semaine précédente, qui était la plus petite position courte nette depuis fin mars de l'année dernière.

Dans la dernière salve contre la crypto-monnaie, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré qu'une grande partie des échanges était spéculative. Ses remarques font suite aux récents efforts de la Chine pour réprimer les activités minières.

La monnaie électronique se négocie actuellement à des niveaux qui n'ont plus été vus depuis février et à environ la moitié de sa valeur maximale de 65 000 dollars atteinte en avril.