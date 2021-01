L'euphorie boursière à peine affectée par la tension à Washington

PARIS (Reuters) - Les actions européennes ont terminé en hausse jeudi après l'accélération de la progression de Wall Street, nouvelle illustration de la confiance des investisseurs dans la relance de l'économie américaine par la future administration Biden.

À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,7% (39,25 points) à 5.669,85 points. A Londres, le FTSE 100, qui a passé une partie de la séance dans le rouge, a fini sur un gain de 0,48% et à Francfort, le Dax a pris 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,31%, le FTSEurofirst 300 0,66% et le Stoxx 600 0,51%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était solidement ancrée en territoire positif: le Dow Jones prenait 0,9%, le Standard & Poor's 500 1,48% et le Nasdaq Composite 2,32%. Chacun d'eux a auparavant enregistré un record.

La tendance de fond des marchés reste portée par l'espoir de voir la future administration Biden, assurée désormais de disposer de la majorité au Sénat, amplifier les mesures de relance de l'économie aux Etats-Unis, ce qui profite aux actions, cycliques en tête, mais qui nuit au dollar et aux emprunts d'Etat, pénalisés par la perspective d'un creusement des "déficits jumeaux" des Etats-Unis, le commercial et le budgétaire.

LES INDICATEURS DU JOUR

La hausse des actions américaines s'est amplifiée après la publication de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) montrant une accélération de la croissance de l'activité dans les services.

Avant cela, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis étaient ressorties en légère baisse même si elles restent à un niveau historiquement élevé.

En Europe, les commandes à l'industrie en Allemagne affichent une hausse inattendue de 2,3% en novembre tandis que l'inflation dans la zone euro restait inchangée en première estimation pour décembre avec une baisse de 0,3% sur un an.

VALEURS

Les plus fortes hausses sectorielles du jour en Europe ont profité à des compartiments cycliques: l'indice Stoxx des matières premières a pris 2,83%, celui de la construction 2,34%, celui du pétrole et du gaz 1,93%.

A l'opposé, le compartiment défensif de l'immobilier a abandonné 0,93% et celui du tourisme et des loisirs 1,2%.

Vedette du jour à Paris, Saint-Gobain a bondi de 6,28% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2020.

Suez a cédé 0,15% après l'annonce par Veolia (+1,79%) de la présentation officielle de son offre d'achat.

Atos a chuté de 13,05%, sa pire performance sur une séance depuis octobre 2018 après la confirmation des informations de Reuters sur son intérêt pour l'américain DXC Technology.

CHANGES

Le dollar s'est un peu éloigné de son plus bas niveau depuis avril 2018 pour atteindre un pic d'une semaine grâce à des achats de précaution après l'invasion du Capitole à Washington par des émeutiers pro-Trump, un événement qui favorise

aussi des prises de bénéfice sur l'euro.

L'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence gagne 0,32% et la monnaie unique revient à 1,2267 après avoir atteint mercredi 1,2349, son plus haut niveau depuis avril 2018.

TAUX

La perspective d'une augmentation marquée de la relance budgétaire aux Etats-Unis dans les mois à venir prolonge la remontée des rendements des bons du Trésor américain: le dix ans, qui a franchi mercredi 1% pour la première fois depuis mars, prend encore près de quatre points de base à 1,0727%.

En Europe, les rendements de référence ont fini la journée pratiquement inchangés, ayant regagné dans l'après-midi le terrain perdu dans la matinée: celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,554% après être revenu à -0,574%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis onze mois, toujours portés par la baisse plus marquée qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis, venue s'ajouter à la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production en février et en mars.

Le Brent gagne 0,39% à 54,51 dollars le baril après un pic à 54,9 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,49% à 50,88 dollars après avoir atteint 51,28.

(Marc Angrand)