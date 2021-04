L'euphorie retombe, plus forte baisse de l'année pour le CAC

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont chuté lourdement mardi, pénalisées par l'absence de catalyseur et par des résultats d'entreprises mal accueillis, le CAC 40 perdant plus de 2% pour accuser sa plus forte baisse depuis le début de l'année.

À Paris, le CAC 40 a perdu 2,09% à 6.165,11 points. Le Footsie britannique a cédé 2% et le Dax allemand a abandonné 1,55%.

L'indice EuroStoxx 50 s'est replié de 1,98%, le FTSEurofirst 300 de 1,97% et le Stoxx 600 de 1,9%.

Le CAC, qui avait franchi lundi en séance la barre des 6.300 points pour la première fois depuis novembre 2000, n'a pas résisté à des publications jugées décevantes, notamment de la part d'Atos et Danone.

Il subit sa plus forte baisse de l'année et perd plus de 2% pour la deuxième fois en 2021, après un repli de 2,02% le 29 janvier.

Le climat est favorable aux prises de bénéfice après la forte hausse récente des indices, la persistance du risque sanitaire pèse et les bonnes nouvelles sont largement intégrées dans les cours, ce qui rend le marché très sensible à toute déception.

Les investisseurs attendent également la réunion de la Banque centrale européenne, jeudi, même si des annonces fracassantes sont jugées peu probables, et la publication, vendredi, des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois d'avril.

VALEURS EN EUROPE

Les compartiments cycliques, portés récemmment par l'espoir d'un rebond économique vigoureux, ont fait les frais du regain d' aversion au risque, notamment les banques (-3,67%) mais aussi les transports et les loisirs (-3,69%).

Dans l'actualisé des résultats, Atos (-5,46%) a accusé de loin la plus forte baisse du CAC 40 après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3,9% en organique.

Danone a cédé 1,81% après un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires en données comparables au premier trimestre en raison de l'impact de la crise sanitaire sur son activité.

Ailleurs en Europe, AMS a perdu 12,9%, la plus forte baisse du Stoxx 600, un mouvement que plusieurs acteurs du marché expliquent par une information de l'hebdomadaire économique allemand Manager Magazin selon laquelle le groupe aurait perdu un marché important avec Apple, son plus gros client.

A Londres, Imperial Brands (-7,31%) et British American Tobacco (-7,6%) ont pesé sur la tendance après une information du Wall Street Journal selon laquelle l'administration Biden envisage d'exiger que la cigarettiers réduisent la teneur en nicotine de leurs produits vendus aux États-Unis.

À WALL STREET

Les indices vedettes de la Bourse de New York creusent leurs pertes à l'heure de la clôture en Europe, les investisseurs prenant leurs bénéfices après les récents records et optant pour la prudence avant l'annonce des résultats des géants de la technologie, à commencer par ceux que Netflix publiera après la clôture.

Le Dow Jones et le S&P-500 perdent chacun autour de 0,9% et le Nasdaq cède près de 1,5%.

Les comptes des titans de la "tech", qui pèsent lourdement sur les indices, seront surveillés de près, leurs résultats et leurs prévisions devant justifier des valorisations extrêmement tendues.

Les cigarettiers souffrent également à New York, notamment Altria, qui cède 4,73%.

Contre la tendance, IBM gagne 4,17% après la publication de la plus forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de deux ans grâce à ses services dans l'informatique dématérialisée ("cloud").

Après ceux de Netflix, les investisseurs réagiront jeudi aux résultats d'Intel.

Les bénéfices des composants du S&P 500 au premier trimestre sont attendus en hausse de plus de 30%, selon les données de Refinitiv, toute déception risquant, encore plus qu'en Europe, d'entraîner une sanction.

CHANGES

Le dollar est reparti légèrement à la hausse avec après avoir touché un plus bas depuis début mars face à un panier de référence et l'euro s'équilibre autour de 1,2036 dollar, tout près d'un pic d'un mois et demi atteint à la faveur de l'accélération attendue des campagnes de vaccination en Europe.

TAUX

Le rendement des Treasuries à 10 ans perd près de quatre points de base pour redescendre vers 1,56% et en Europe, son équivalent allemand a reculé dans les mêmes proportions pour clôturer autour de -0,26%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole a effacé ses gains et baisse fortement après avoir profité de la faiblesse du dollar. Le baril de Brent perd 1,6% à 65,97 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de plus de 2%, à 61,96 dollars.

A SUIVRE MERCREDI

La journée de mercredi sera marquée par de nouvelles publications trimestrielles d'entreprises avec notamment, à Paris celles de Carrefour, Accor et Worldline.

(édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Patrick Vignal