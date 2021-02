L'euro High Yield résiste à la pandémie, souligne SPDR

Les émetteurs High Yield sont généralement plus dépendants de la croissance, de sorte qu'un scénario de reflation rend cette classe d'actifs relativement attractive, observe l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Si les risques de défaillances restent la crainte principale pesant sur ce segment de marché, les programmes de soutien gouvernementaux et les conditions de financement favorables devraient venir en soutien des émetteurs, estiment les experts.



Enfin, alors que les investisseurs recherchent du rendement en 2021, le High Yield n'a pas à rougir des performances qu'il affiche par rapport aux obligations d'État et au crédit Investment Grade.