Le dollar a reculé et l'euro a grimpé mardi, les traders s'attendant à des baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis, alors qu'en Europe, une hausse de 50 points de base reste une option lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

L'euro a dépassé les 1,10 dollars cette nuit et se situait toujours à 1,1062 dollars au début de la session asiatique. Les échanges ont été réduits par les vacances en Australie et en Nouvelle-Zélande et avant les réunions des banques centrales au Japon vendredi et aux États-Unis et en Europe la semaine prochaine.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré à Politico qu'une hausse des taux de 50 points de base n'était pas exclue et qu'elle dépendrait des données, notamment des chiffres de l'inflation qui doivent être publiés deux jours avant la réunion de mai.

Le responsable français de la BCE, François Villeroy de Galhau, a semblé avoir un point de vue différent, appelant à limiter le nombre et la taille des nouvelles hausses dans une interview au Figaro, mais les marchés se sont concentrés sur le fait que d'autres hausses sont attendues.

Les prix des contrats à terme impliquent environ 2/3 de chances d'une augmentation de 25 points de base de la BCE et 1/3 de chances d'une augmentation plus importante de 50 points de base.

"Si la BCE augmente de 50 points de base, cela soutiendra l'euro, et je pense que c'est ce que reflète le marché", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore.

L'euro a également atteint son plus haut niveau depuis huit ans, à 148,47 yens, alors que le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a indiqué qu'il n'était pas pressé de modifier sa politique. La réunion de la BOJ de cette semaine, qui s'achève vendredi, est sa première réunion en tant que gouverneur.

Selon les données d'Electronic Broking Services, qui remontent au début des années 2000, le yen est également à son niveau le plus bas par rapport au franc suisse depuis deux décennies, à 151,33 pour un franc.

Le yen est resté stable par rapport au dollar et s'est échangé pour la dernière fois à 134,28 pour un billet vert.

La nouvelle de la chute des dépôts à la First Republic Bank aux États-Unis a rappelé que les risques de stabilité n'ont pas complètement disparu et a incité les traders à renouveler les attentes que la Fed passe rapidement d'une politique de hausse à une politique de baisse.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent environ 88 % de chances d'une augmentation la semaine prochaine, suivie d'une réduction de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Le Dollar Index a baissé de 0,4% durant la nuit et a atteint son plus bas niveau en dix jours à 101,19 au début des échanges en Asie.

Le dollar australien est resté stable à 0,6699 $ alors que les traders attendent les données de l'IPC australien prévues mercredi.

Le dollar néo-zélandais, qui a été sous pression depuis des chiffres d'inflation étonnamment faibles la semaine dernière, a légèrement rebondi cette nuit et s'est maintenu à 0,6176 $ mardi, juste au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours.

Cours acheteur des devises à 0134 GMT

Description RIC Dernière clôture aux Etats-Unis Variation en pourcentage depuis le début de l'année Pct Haut de l'offre Bas de l'offre

Changement précédent

Session

Euro/Dollar

$1.1062 $1.1046 +0.15% +0.00% +1.1068 +1.1045

Dollar/Yen

134.2650 134.2750 -0.01% +0.00% +134.3550 +133.9600

Euro/Yen

148.54 148.26 +0.19% +0.00% +148.6100 +148.0600

Dollar/Suisse

0.8865 0.8876 -0.12% +0.00% +0.8878 +0.8864

Sterling/Dollar

1.2501 1.2483 +0.16% +0.00% +1.2507 +1.2488

Dollar/Canadien

1.3527 1.3541 -0.11% +0.00% +1.3541 +1.3525

Aussie/Dollar

0.6699 0.6696 +0.04% +0.00% +0.6705 +0.6693

NZ

Dollar/Dollar 0,6183 0,6167 +0,29% +0,00% +0,6187 +0,6169

