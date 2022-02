L'euro à son plus bas depuis juin 2020 face au dollar, avant de rebondir

New York (awp/afp) - Déstabilisé par l'invasion russe en Ukraine, l'euro est descendu jeudi à son plus bas niveau depuis juin 2020 face au dollar, avant de rebondir fortement.

Vers GMT, l'euro cédait 0,90% à 1,1205 dollar. Plus tôt, il s'était replié jusqu'à 1,1106 dollar.

La devise commune à 19 pays européens a glissé jusqu'à 1,0279 franc suisse pour un euro, pour la première fois depuis avril 2015.

Des combats étaient en cours jeudi dans plusieurs régions d'Ukraine, jusqu'aux portes de la capitale, Kiev, après l'annonce, dans la nuit, par le président russe Vladimir Poutine du lancement d'une opération militaire sur le territoire ukrainien.

Un haut responsable du renseignement occidental a affirmé que la Russie avait pris le contrôle de l'espace aérien ukrainien et que l'armée russe se préparait à masser des troupes autour de Kiev.

"L'impact économique devrait inciter la BCE (Banque centrale européenne) à réfléchir à deux fois au rythme auquel elle veut normaliser sa politique monétaire", ont estimé, dans une note, les analystes de Wells Fargo.

Le fait que les cambistes anticipent un ralentissement du resserrement monétaire par la BCE prive l'euro d'un soutien dont il bénéficiait depuis que l'institution avait ouvert la porte à une hausse de taux dès 2022, début février.

Mais après avoir chuté, l'euro s'est repris en fin de journée, jusqu'à franchir de nouveau 1,12 dollar à la hausse.

"Je pense que le marché s'est un peu emballé" initialement, a décrit Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex. Pour lui, l'attaque russe "n'était pas vraiment une surprise" et avait commencé à être intégrée dans les cours depuis deux semaines environ.

Pour Marc Chandler, les cambistes ont ensuite réagi aux nouvelles d'une avancée éclair des troupes russes, qui laissent présager d'une conclusion rapide du conflit.

Par ailleurs, à la faveur du manque général de visibilité, les cambistes ont balayé le scénario d'une hausse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) d'un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de mars.

Les opérateurs estiment ainsi à moins de 10% la probabilité d'un tel relèvement, contre 35% il y a une semaine.

La perspective d'une hausse de 0,25 point de pourcentage du taux de la Fed plutôt que 0,50 témoignerait d'un durcissement plus progressif qu'envisagé, scénario moins favorable au dollar, ce qui explique qu'il se soit ensuite replié face à l'euro.

Ailleurs sur le marché des changes, le rouble restait proche (85,09 roubles pour un dollar) de son plus bas historique, atteint plus tôt dans la journée, à 89,9996 roubles pour un dollar.

La hryvnia ukrainienne était elle à peine au-dessus des 30,8714 hryvnias pour un dollar, touchés jeudi pour la première fois depuis huit ans.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H50 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1205 1,1307 EUR/JPY 129,54 130,04 EUR/CHF 1,0368 1,0379 EUR/GBP 0,8363 0,8348 USD/JPY 115,58 115,01 USD/CHF 0,9250 0,9179 GBP/USD 1,3402 1,3544

afp/rp