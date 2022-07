Londres (awp/afp) - L'euro a touché mardi son plus bas niveau depuis près de 20 ans face au dollar américain, à 1,0306 dollar pour un euro, emporté par les tensions sur l'énergie en Europe et par la force du billet vert qui profite d'une politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) plus agressive.

Vers 08H50 GMT (10H50 HEC), le dollar gagnait 1,03% à 1,0315 dollar pour un euro.

emb/ode/er