L'euro atteint son plus bas niveau depuis trois semaines, l'Aussie dérape alors que Poutine ordonne l'envoi de troupes en Ukraine.

Le rouble s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis deux ans, la livre sterling a atteint son niveau le plus faible depuis plus d'une semaine et le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis un mois après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré avoir autorisé une action militaire dans la région séparatiste ukrainienne du Donbass.

Les marchés avaient déjà été mis en alerte après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken eut déclaré à la chaîne NBC qu'il pensait qu'une invasion russe à grande échelle pouvait être imminente.

L'euro a chuté de 0,35 % à 1,1265 dollar, son plus bas niveau depuis le 3 février.

Contre d'autres monnaies refuge traditionnelles, l'euro a baissé de 0,48 % à 129,40 yens et de 0,38 % à 1,0340 franc suisse.

Le dollar australien a chuté de 0,62% à 0,7187 dollar et le dollar néo-zélandais a glissé de 0,64% à 0,6730 dollar.

"La situation semble certainement s'aggraver avant de s'améliorer, et cela signifie que les devises liées aux matières premières peuvent s'affaiblir", a déclaré Joseph Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia.

"Si les choses se dégradent vraiment", l'Aussie pourrait tester 0,70 dollar, et si l'euro s'enfonce sous le support de 1,1235 dollar, "il peut chuter encore un peu plus", a-t-il dit.

Le rouble s'est maintenu près de son niveau le plus faible depuis mars 2020, à 81,5710 pour un dollar, après avoir été négocié à 81,1505.

La livre sterling a glissé jusqu'à 0,17% à 1,3522 dollar, son plus bas niveau depuis le 15 février.

Le Dollar Index, qui évalue le billet vert par rapport aux six principales devises, a augmenté de 0,28% à 96,451 pour la première fois depuis le 1er février.

Au-delà de son statut de valeur refuge, le dollar a été soutenu par les attentes de la Réserve fédérale de commencer une campagne de hausse des taux le mois prochain, les traders évaluant à 1 sur 4 la probabilité d'une hausse d'un demi-point, malgré les risques croissants pour l'Ukraine.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté de 5,57 % à 35 197,44 $, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 24 janvier. Son petit rival, l'éther, a chuté de 5,24 % à 2 442,00 $, son niveau le plus faible depuis le 28 janvier.