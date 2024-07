L'euro a baissé jeudi après que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux, comme cela était largement attendu, tandis que l'indice du dollar a grimpé après des données plus fortes que prévu sur le marché du travail et l'industrie manufacturière aux États-Unis.

La BCE n'a pas donné d'indications sur sa prochaine action, arguant que les pressions sur les prix intérieurs restent élevées et que l'inflation sera supérieure à son objectif pendant une bonne partie de l'année prochaine, laissant le marché déchiffrer les commentaires de la présidente Christine Lagarde pour obtenir des indices sur la prochaine action de la banque centrale.

"Comparée à la Fed, la BCE a peut-être été la première à réduire ses taux, mais elle ne sera pas la plus rapide. La dernière fois que la BCE a réduit ses taux, elle l'a fait avec prudence. Désormais, chaque réunion sera une réunion en direct où les données dicteront chaque mouvement", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Lorsque la Fed réduira ses taux, elle le fera en toute confiance et même un mois ou deux de mauvaises données ne la feront pas dévier de sa trajectoire. Il est ennuyeux que la Fed attende si longtemps avant de procéder à une réduction, mais en fin de compte, la voie sera plus claire."

L'euro était en baisse de 0,37 % à 1,0897 $, un jour après avoir atteint un plus haut de quatre mois à 1,0947 $. Il était sur le point de connaître sa plus forte baisse quotidienne en un mois.

Sur le front américain, les demandes hebdomadaires de chômage initial ont augmenté de 20 000 pour atteindre 243 000, ce qui est supérieur à l'estimation de 230 000 des économistes interrogés par Reuters, bien que cela ne soit pas considéré comme un changement notable sur le marché de l'emploi en raison de facteurs saisonniers.

En outre, un indicateur de l'activité manufacturière dans la région Mid-Atlantic des États-Unis a augmenté plus que prévu en juillet, stimulé par une augmentation des nouvelles commandes.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné 0,49 % à 104,18, après avoir touché un plus bas de quatre mois à 103,64, et était en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 13 juin.

La Réserve fédérale devrait annoncer sa prochaine politique à la fin du mois de juillet. Les marchés ne s'attendent qu'à une faible probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base (pb), tout en prévoyant presque entièrement une réduction lors de la réunion de septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Parmi les responsables de la Fed qui devraient s'exprimer jeudi figurent la présidente de la Banque de San Francisco, Mary Daly, et la gouverneure Michelle Bowman.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,7 % à 157,26, rebondissant après une chute lors de la session précédente qui a suscité des spéculations sur une intervention de la Banque du Japon. Les analystes ont également attribué cette faiblesse aux commentaires du candidat à la présidence américaine Donald Trump sur la force du dollar.

La livre sterling s'est affaiblie de 0,5 % à 1,2945 $ après que les données britanniques ont montré que les salaires ont augmenté à un rythme plus lent, mais était encore assez forte pour maintenir les doutes sur une réduction prochaine des taux de la Banque d'Angleterre.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,70 % à 63 428,00 $. L'ethereum a reculé de 0,62 % à 3 394,90 $.