L'euro baisse face au dollar avant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro reculait mardi face au dollar américain, galvanisé par l'issue anticipée d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et par le risque géopolitique.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro cédait 0,36% à 1,1286 dollar pour un euro, à un plus bas depuis deux semaines.

La Fed, qui se réunit mardi et mercredi, devrait préparer une hausse des taux pour son prochain rendez-vous en mars afin de lutter contre l'inflation.

Mais alors que la perspective de multiples hausses des taux cette année a secoué les marchés ces dernières séances, "la Fed va probablement adoucir sa position, ou au moins s'empêcher d'avoir l'air trop agressive", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

L'euro souffre par ailleurs des tensions en Ukraine, alors que Washington annonce avoir placé 8.500 militaires en état d'alerte dans le cadre de la crise ukrainienne.

Le dollar est recherché comme valeur refuge, tandis que l'économie de la zone euro pourrait être affectée par des perturbations sur le marché du gaz naturel.

"Une nouvelle hausse des prix de l'énergie dans les prochains mois serait le genre de choc temporaire que la Banque centrale européenne ignorerait", estimant que l'inflation créée ne durera pas, commente Holger Schmieding, analyste chez Berenberg.

Elle pourrait même au contraire tenter de soutenir l'économie en assouplissant sa politique, prévient-il.

Les cambistes surveilleront "l'actualité en Ukraine mais aussi la dynamique des marchés actions en Europe et aux Etats-Unis", note Guillaume Dejean, le manque d'appétit pour le risque pouvant favoriser le dollar, le yen ou le franc suisse.

Le bitcoin, qui a souffert du retour de la prudence sur le marché, a atteint lundi un plus bas depuis six mois à 32.970 dollars avant de rebondir, et restait sur la défensive (-1,1% à 36.441 dollars).

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1286 1,1326

EUR/JPY 128,73 129,06

EUR/CHF 1,0377 1,0348

EUR/GBP 0,8372 0,8397

USD/JPY 114,07 113,95

USD/CHF 0,9195 0,9137

GBP/USD 1,3480 1,3488

js/emb/abx