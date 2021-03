L'euro baisse légèrement face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro baissait un peu vendredi face au dollar qui ressort légèrement renforcé d'une semaine marquée par des réunions de banques centrales, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant affiché son optimisme tout en gardant une politique monétaire très souple.

Vers 19H00 GMT, l'euro cédait 0,06% face au dollar, à 1,1908 dollar.

Plus tôt en séance, le billet vert s'était considérablement renforcé (jusqu'à 1,1874 dollar pour un euro) dans le sillage de la décision de la Fed, avant l'ouverture de Wall Street, de lever une exemption temporaire sur les réserves de capitaux bancaires qui aidait les banques à prêter pendant la pandémie.

Cette décision, qui était attendue, a tout de même bousculé les valeurs bancaires et provoqué une remontée des taux obligataires, dopant momentanément le dollar.

Plus globalement, après sa réunion de politique monétaire mercredi, la Banque centrale avait souligné qu'elle maintiendrait les taux proches de zéro tant que le plein emploi ne serait pas atteint sur le long terme.

"Le dollar profite désormais de la reprise de la hausse des taux sur le marché obligataire", a commenté Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Mais cette lecture ne fait pas l'unanimité, et après des forts mouvements à la baisse comme à la hausse, le dollar évolue à peu près à l'équilibre par rapport à son niveau d'avant la réunion de la Fed.

"L'euro n'est pas en forme, avec le reconfinement partiel de Paris qui souligne les perspectives moroses" pour la zone euro, où la campagne de vaccination avance lentement, a souligné Stephen Innes, analyste chez Axi.

Outre la Fed, les cambistes ont pris connaissance cette semaine des décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

La BoE a suivi le modèle de la Fed, en insistant plus sur les risques d'un ralentissement de la reprise que sur l'inflation. La livre baissait de 0,40% face au dollar à 1,3870 dollar pour une livre et de 0,34% face à la devise européenne à 85,85 pence pour un euro.

La BoJ, elle, a ajusté son programme de rachats d'actifs pour limiter l'effet de la hausse des taux sur le marché obligataire.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1908 1,1915 EUR/JPY 129,66 129,75 EUR/CHF 1,1062 1,1049 EUR/GBP 0,8585 0,8557 USD/JPY 108,89 108,89 USD/CHF 0,9290 0,9273 GBP/USD 1,3870 1,3925

afp/rp