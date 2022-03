L'euro est coincé, la guerre alimente les craintes de stagflation

L'euro est remonté à 1,1111 $ au début de la séance asiatique, après avoir atteint 1,1058 $ dans la nuit, son plus bas niveau depuis mai 2020. Pourtant, il est en baisse de 1,4 % pour la semaine jusqu'à présent et se dirige vers une quatrième perte hebdomadaire consécutive contre le dollar américain.

Le dollar australien, quant à lui, a touché un sommet de sept semaines à 0,7306 $ mercredi et s'en est approché à 0,7295 $ jeudi, alors que les prix des exportations australiennes comme le charbon, le gaz et les céréales s'envolent.

L'euro est désormais en baisse pour neuf séances consécutives, atteignant son plus bas niveau en quatre ans à 1,5218 dollar australien.

"Dans la crise actuelle, nous considérons le statut de l'euro comme vulnérable", a déclaré Jane Foley, stratégiste senior FX chez Rabobank, qui revoit à la baisse son objectif de 1,11 dollar.

"Au niveau des entreprises, il existe un réseau de relations complexes entre l'UE et les entreprises russes, notamment dans le secteur de l'énergie", a déclaré Mme Foley.

"Les prix de l'énergie ont poussé à la hausse, tout comme ceux de nombreux produits agricoles. La guerre en Ukraine laisse donc présager une inflation plus élevée à plus long terme et le risque d'un ralentissement de la croissance économique."

L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 5,8 % le mois dernier, selon des données publiées dans la nuit, dépassant les attentes et suscitant des mises en garde des responsables politiques contre la stagflation.

La livre sterling a été tirée vers le bas avec l'euro depuis l'invasion de la Russie, bien qu'elle ait réussi à rebondir depuis son plus bas niveau de mercredi à 1,3275 $ pour s'échanger à 1,3387 $ en Asie.

Les havres de paix tels que le yen et le franc suisse ont été soutenus, bien qu'ils aient baissé cette nuit avec la force du dollar et des devises plus risquées. Le yen s'est échangé à 115,54 par dollar. Le Dollar Index s'est établi à 97,479.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale commencerait à relever les taux d'intérêt "avec précaution" ce mois-ci, mais qu'elle était prête à agir de manière plus agressive si nécessaire - ce qui correspond plus ou moins au scénario prévu par les traders.

BOMBARDMENT

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a subi de lourds bombardements mercredi, laissant son centre en ruines. La Russie a déclaré que ses forces avaient pris le port de Kherson, sur la mer Noire.

Le prix à terme du Brent a atteint son plus haut niveau depuis sept ans, à 115,11 dollars le baril. Cette flambée et la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada depuis 2018 ont poussé le huard à un sommet de cinq semaines, à 1,2628 dollar canadien par dollar.

Une résolution de l'ONU réprimandant Moscou a été soutenue par 141 des 193 membres de l'assemblée et de lourdes sanctions ont martelé les actifs russes et le rouble, qui a touché un plus bas record de 100 par dollar à Moscou mercredi.

Le rouble était un peu plus ferme à 97,999 pour un dollar dans les échanges interbancaires hors de Russie.

Les monnaies de l'Europe de l'Est, quant à elles, ont été malmenées, le forint hongrois atteignant des niveaux record par rapport au dollar et à l'euro cette nuit et le zloty polonais tombant à son plus bas niveau depuis deux décennies. [EMRG/FRX]

Le dollar néo-zélandais s'est maintenu près du sommet d'une semaine atteint mercredi à 0,6779 $. Le bitcoin a acheté 44 000 $ alors que le rebond du début de semaine a perdu de sa vigueur.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0059 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Changement YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar

$1.1103 $1.1119 -0.15% -2.34% +1.1121 +1.1102

Dollar/Yen

115.5950 115.5300 +0.07% +0.51% +115.6050 +115.5000

Euro/Yen

128.33 128.43 -0.08% -1.53% +128.4700 +128.2500

Dollar/Suisse

0.9211 0.9205 +0.07% +0.98% +0.9211 +0.9203

Sterling/Dollar

1.3383 1.3405 -0.16% -1.04% +1.3404 +1.3384

Dollar/Canadien

1.2644 1.2631 +0.11% +0.01% +1.2646 +1.2630

Aussie/Dollar

0.7287 0.7298 -0.14% +0.25% +0.7297 +0.7287

NZ

Dollar/Dollar 0,6776 0,6787 -0,14% -0,99% +0,6786 +0,6776

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo