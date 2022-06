L'euro et la livre en baisse, après une série d'indicateurs décevants

Londres (awp/afp) - L'euro baissait jeudi face au dollar après la publication d'indicateurs PMI décevants en zone euro, ces indicateurs permettant de mesurer la résilience de l'économie face aux pressions inflationnistes.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), l'euro perdait 0,51% à 1,0512 dollar.

"Les indicateurs PMI publiés ce matin viennent alimenter un peu plus les débats en cours sur un risque de récession", commente Guillaume Dejean, de Western Union.

La croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois, notamment à cause de l'inflation, selon l'indice PMI composite publié jeudi par S&P Global.

En France, elle a également nettement marqué le pas en juin, retombant à son rythme de janvier en pleine vague Omicron.

"Si les inquiétudes se sont récemment principalement focalisées sur les Etats-Unis, cette menace en Europe (Zone Euro et Royaume-Uni) ne doit pas être non plus négligée", poursuit Guillaume Dejean.

La Banque centrale européenne a cependant indiqué mardi qu'une stagflation - période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée - n'est "pas du tout probable", au moment où l'institut s'apprête à relever ses taux face à la forte inflation.

La livre britannique souffrait également jeudi d'un indicateur décevant, l'emprunt public au Royaume-Uni, qui a baissé moins rapidement que prévu en mai, pénalisé par l'inflation qui fait s'envoler les intérêts de la dette.

La livre sterling avait déjà perdu du terrain après la publication des données sur l'inflation au Royaume-Uni mercredi, qui a encore gonflé en mai à 9,1%.

"Le deuxième jour de la grève des chemins de fer (dans ce pays) renforce le sentiment général négatif", selon les analystes de Sucden.

La monnaie britannique perdait 0,38% à 1,2219 dollar.

Le dollar américain récupérait jeudi des pertes subies la veille après une intervention au Congrès du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui est apparu déterminé à juguler l'inflation au risque de faire subir une récession à l'économie américaine.

"Les marchés (avaient) immédiatement réagi, (...) les craintes d'une contraction économique pesant davantage sur le sentiment des investisseurs" que la perspective de hausses de taux à venir, explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Le billet vert a toutefois récupéré depuis, les investisseurs attendant désormais la deuxième partie de l'intervention de M. Powell, prévue jeudi.

Côté cryptomonnaies, le bitcoin flottait toujours jeudi au dessus de la barre des 20.000 dollars, évoluant vers 09H25 GMT à 20.526,93 dollars.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

09H25 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0512 1,0566

EUR/JPY 142,38 143,97

EUR/CHF 1,0148 1,0157

EUR/GBP 0,8603 0,8614

USD/JPY 135,45 136,26

USD/CHF 0,9654 0,9612

GBP/USD 1,2219 1,2266

