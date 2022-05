L'euro et la livre sterling aidés par l'amélioration du sentiment du marché

La monnaie commune européenne a touché 1,0563 $ au début des échanges en Asie, après avoir augmenté de 1,1 % pendant la nuit, sa plus grande journée de gains en pourcentage depuis mars.

La livre sterling a touché 1,2501 $ après une hausse de 1,4 % dans la nuit, sa meilleure journée depuis fin 2020, également aidée par des données qui ont montré que le taux de chômage en Grande-Bretagne a atteint son plus bas niveau en 48 ans.

Ces gains ont poussé le Dollar Index, qui mesure le billet vert contre six pairs, jusqu'à 103,18 en début d'Asie, son plus bas niveau en près de deux semaines.

"La livre a été stimulée par le très bon rapport sur l'emploi d'hier, et en plus de cela, il y a eu une légère amélioration du sentiment de risque plus large sur les marchés financiers, grâce à des nouvelles positives en provenance de Chine sur les blocages et à des données solides aux États-Unis", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Mardi, Shanghai a atteint l'étape tant attendue de trois jours consécutifs sans nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, après avoir établi son calendrier le plus clair à ce jour pour sortir d'un confinement la veille.

Les ventes au détail américaines ont fortement augmenté en avril, les consommateurs ayant acheté davantage de véhicules à moteur dans le cadre d'une amélioration de l'offre et d'une augmentation des dépenses dans les restaurants.

Reflétant également l'amélioration du sentiment de risque, les actions ont bondi pendant la nuit et les rendements du Trésor américain de référence ont progressé, pour s'établir dernièrement à 2,9878 %. [MKTS/GLOB]

Dans la nuit, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'un événement organisé par le Wall Bourse Journal mardi, que la Fed "continuera à pousser" pour resserrer la politique monétaire américaine jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation ralentit.

Si le dollar a brièvement effacé ses pertes après les remarques de Powell, il a ensuite repris son déclin.

La hausse des rendements a contribué à mettre fin à la petite reprise récente du yen, la devise japonaise étant très sensible à la hausse des taux aux États-Unis. Le yen était dernièrement à 129,28 par dollar, peu changé dans la journée.

Le dollar australien était sur le devant de la scène, aidé par l'amélioration du sentiment de risque et s'échangeait à 0,7035 $, prolongeant un gain de 0,8 % mardi.

L'Aussie a également été aidé par les minutes d'une réunion de la banque centrale publiées mardi, qui laissent entendre que la Reserve Bank of Australia augmentera à nouveau les taux d'intérêt en juin.

Les marchés des cryptomonnaies étaient plutôt calmes. Le bitcoin a été à peine modifié aux alentours de 30 400 $.