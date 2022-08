L'euro flanche face au dollar, miné par les craintes de récession en Europe

New York (awp/afp) - L'euro perdait nettement du terrain vendredi face au dollar, les analystes craignant que la zone euro tombe en récession en raison du coût élevé du gaz en Europe.

Vers 19H00 GMT, l'euro lâchait 0,55% à 1,0263 dollar pour un euro.

"Des données plus faibles en provenance d'Europe ont aidé le dollar à rebondir de son plus bas niveau depuis plus d'un mois", notait Joe Manimbo de Convera Payment Solutions.

Le dollar index qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies gagnait 0,52% à 105,64 points.

Les analystes de Commerzbank prévenaient aussi que la zone euro glissait vers la récession "en raison de la pénurie de gaz dans de grandes parties de l'Europe et de la persistance des prix élevés du gaz".

Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe, a clos à 205,85 euros le mégawattheure (MWh). Il a bondi de près de 190% depuis le début de l'année, quand un MWh coûtait moins de 80 euros, conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine.

Pour Ulrich Leuchtmann et Tatha Ghose, même si les Etats-Unis devraient entrer en récession presque en même temps, celle anticipée "dans la zone euro pèsera probablement plus lourd du point de vue du marché".

"Ses conséquences sont moins prévisibles et le risque est plus grand que la zone euro se retrouve avec une croissance réduite de façon durable", arguent-ils.

Dans ce scénario, la Banque centrale européenne serait susceptible de mettre en pause son cycle de relèvement de ses taux directeurs, et ce, malgré les niveaux très élevés de l'inflation.

En cas de récession de la zone euro, "nous devrions nous attendre à ce que l'euro s'échange à des niveaux inférieurs à la parité avec le dollar", affirment les analystes.

"La semaine prochaine, les projecteurs se tournent vers l'Europe avec des chiffres importants de la zone euro, notamment la croissance au deuxième trimestre mercredi, qui devrait se stabiliser à un taux trimestriel de 0,7%, suivie de l'inflation jeudi qui devrait confirmer un niveau record de 8,9% (sur un an) en juillet", prévenait Joe Manimbo.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,1% au deuxième trimestre, selon l'Office national des statistiques (ONS).

"La contre-performance s'avère finalement un peu moins importante que prévu", tempère Guillaume Dejean de Western Union, rappelant que le consensus des analystes prévoyait une baisse de 0,2%.

La livre sterling glissait aussi face au billet vert (-0,55% à 1,2138 dollar pour une livre).

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0263 1,0320 EUR/JPY 137,01 137,28 EUR/CHF 0,9665 0,9718 EUR/GBP 0,8455 0,8455 USD/JPY 133,51 133,02 USD/CHF 0,9418 0,9416 GBP/USD 1,2138 1,2205

afp/rp