L'euro fragile alors que la hausse de la Fed se profile, les risques liés au gaz pèsent

L'euro a chuté d'environ 1 % à 1,0108 $ au cours de la nuit, la plus forte baisse depuis le 11 juillet, et était stable dans les premiers échanges asiatiques à 1,0139 $. La croissance de l'Europe reste vulnérable aux approvisionnements en gaz russe, qui sont devenus un risque majeur depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les flux le long du tuyau Nord Stream, reliant la Russie à l'Allemagne, ont chuté mardi et baisseront encore mercredi.

"L'approvisionnement en énergie devrait rester une question clé pour l'économie européenne au cours des prochains mois", a déclaré Kristina Clifton, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia. "L'euro peut se négocier en dessous de la parité, plus que brièvement (et) plus tôt que tard".

Ailleurs, les mouvements ont été limités avant l'annonce de la politique de la Réserve fédérale prévue à 1800 GMT. Le yen est resté stable à 136,98 par dollar. Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement augmenté dans les premiers échanges, mais sont restés en dessous des sommets de mardi. La livre sterling a oscillé à 1,2048 $.

Les analystes ont déclaré que le dollar australien pourrait augmenter si les données sur l'inflation prévues à 0130 GMT surprennent à la hausse. L'inflation globale devrait atteindre son plus haut niveau depuis trois décennies, soit 6,2 %. Le dollar australien était en hausse de 0,2 % à 0,6950 $ et le kiwi a augmenté de 0,2 % à 0,6243 $.

Les marchés ont prévu une augmentation de 75 points de base de la Fed plus tard dans la journée de mercredi, avec une probabilité de 13 % d'une augmentation de 100 points de base.

L'attention se portera également sur la conférence de presse de 18h30 GMT pour tout signe indiquant que la détermination des décideurs politiques à poursuivre la hausse s'affaiblit avec le ralentissement de la croissance.

"Il s'agit plus d'un attentisme que de l'attente d'une grande surprise", a déclaré Galvin Chia, stratège des marchés émergents chez NatWest Markets.

Il s'attend à ce que le dollar américain reste soutenu par les flux de valeurs refuges à plus long terme, dans un contexte d'assombrissement des perspectives mondiales.

Les données de la nuit ont montré que la confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis près d'un an et demi et que les ventes de maisons neuves ont chuté, tandis que les actions de Walmart ont glissé après que le détaillant a émis un avertissement sur ses bénéfices.

La semaine dernière, les données manufacturières européennes étaient molles.

"Les risques de baisse de la croissance de la zone euro et les préoccupations plus larges concernant la croissance au niveau mondial tendent à suggérer une plus grande force du dollar", a déclaré Chia.

L'indice du dollar américain s'est établi à 107,08, non loin du sommet de 109,290 atteint à la mi-juillet. Il a gagné 0,64 % pendant la nuit, mettant fin à trois séances consécutives de baisse.