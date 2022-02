L'euro glisse avec les marchés boursiers américains en raison de l'augmentation des risques liés à l'Ukraine.

Les contrats à terme sur le Trésor américain à 10 ans ont augmenté d'un point, tandis que le rouble russe a perdu jusqu'à 25 % de sa valeur, atteignant un nouveau record de faiblesse autour de 112 euros par dollar.

La chute du rouble est intervenue après que le président russe Vladimir Poutine a mis en état d'alerte ses forces nucléaires dimanche, au quatrième jour de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans le même temps, les marchés boursiers d'Asie-Pacifique étaient en hausse dans les premiers échanges, l'indice de référence de l'Australie progressant de 0,39 % et celui de la Nouvelle-Zélande de 0,74 %.

C'était l'effet d'entraînement des gains de la Bourse de vendredi, lorsque le S&P 500 a clôturé en hausse de 2,51 %, a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché chez IG Australie.

Les contrats à terme sur les actions emini américaines laissaient toutefois entrevoir une baisse de 2,32 % à la reprise.

"Nous avons eu un déluge d'informations très négatives pendant le week-end", a déclaré Rodda.

"Mon sentiment est qu'il ne va pas y avoir beaucoup de résistance derrière ce mouvement particulier (dans les actions de l'Asie-Pacifique), étant donné que nous parlons de risques pour la stabilité financière, et saupoudrons le tout de la menace d'une guerre nucléaire".

"Le marché des changes semble être le meilleur signal (du sentiment du marché) en ce moment".

L'euro a glissé de 0,9 % à 1,1165 dollar et de 0,85 % à 129,15 yens, tandis que les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont reculé respectivement de 0,76 % et 0,85 %.