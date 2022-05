L'euro grimpe alors que la BCE envisage des hausses de taux, le dollar glisse

Le Dollar Index a baissé lundi tandis que l'euro s'est repris après que la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle allait abandonner les taux d'intérêt négatifs, et les devises plus risquées ont gagné du terrain ainsi que les actions.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré dans un billet de blog que la banque était susceptible de sortir le taux de dépôt de la zone euro du territoire négatif d'ici la fin du mois de septembre et qu'elle pourrait le relever davantage si elle voyait l'inflation se stabiliser à 2 %.

Après avoir baissé la semaine dernière, les actions américaines ont suivi les actions européennes à la hausse lundi. [.N]

Le rallye de l'euro s'est produit alors que le dollar a largement baissé, avec un selloff qui a commencé à s'accélérer la semaine dernière. [Les

investisseurs ont eu plus d'appétit pour les actifs plus risqués lundi en réaction aux commentaires de Mme Lagarde et à l'apaisement des inquiétudes quant à l'imminence d'une récession en Europe alors que les perspectives américaines semblaient moins inspirantes, selon Erik Nelson, stratège macro chez Wells Fargo, New York.

"Nous voyons plus d'optimisme autour de la croissance mondiale - croissance européenne, croissance chinoise, croissance britannique, et un peu moins d'optimisme concernant la croissance américaine. Le thème de la divergence de la croissance est donc très important et ne joue plus en faveur du dollar", a-t-il déclaré.

74e746b1-f764-486c-ae7a-83f7512257be2

GRAPHIQUE : Positions sur le marché des changes (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrnzgevm/Fx%20market%20positions.JPG)

L'euro a été le grand gagnant, avec une hausse de 0,92 % à 1,0666 $, après avoir augmenté jusqu'à 3,3 % depuis son plus bas niveau intrajournalier pluriannuel de 1,0349 $ le 13 mai.

L'indice du dollar américain, en hausse d'environ 16 % pour atteindre un sommet de deux décennies à 105,01 au cours des 12 mois jusqu'à la mi-mai, était en baisse de 0,73 % lundi à 102,19.

La semaine dernière, la position longue nette des spéculateurs sur le dollar américain a diminué, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin novembre la semaine précédente, selon les calculs de Reuters et les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine publiées vendredi.

Le dollar américain a grimpé en flèche cette année, mais compte tenu des prévisions de hausses répétées des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, M. Nelson de Wells Fargo a déclaré qu'il pourrait évoluer latéralement pendant un certain temps.

"La Fed aura du mal à devenir progressivement plus belliciste", a-t-il déclaré.

Le dollar australien, qui a d'abord montré une réaction modérée à la victoire du Parti travailliste de centre-gauche aux élections nationales du week-end, était en hausse de 0,89 % à 0,7113 $.

CHINA BOOST

Pendant ce temps, le franc suisse gagnait du terrain par rapport au dollar après que Andrea Maechler, membre du conseil d'administration de la Banque nationale suisse, ait déclaré dans une interview publiée lundi que la banque resserrera sa politique monétaire si l'inflation en Suisse reste durablement élevée. Le dollar était dernièrement en baisse de 0,96 % par rapport au franc suisse après avoir atteint son plus bas niveau depuis fin avril.

Le sentiment autour de la Chine a également aidé les devises plus risquées. Shanghai est en train de sortir du verrouillage, et une baisse des taux d'une ampleur inattendue en Chine la semaine dernière a rassuré les investisseurs. La Chine va également élargir ses remises de crédits d'impôt, reporter les paiements de sécurité sociale et les remboursements de prêts, déployer de nouveaux projets d'investissement et prendre d'autres mesures pour soutenir l'économie, a déclaré lundi la télévision d'État citant le Cabinet.

Le yuan a connu sa meilleure semaine depuis fin 2020 la semaine dernière et sur les marchés offshore lundi, il s'est raffermi à 6,6542 par dollar, son plus fort depuis début mai.

La géopolitique est également à l'honneur en Asie cette semaine, alors que le président américain Joe Biden effectue une tournée dans la région.

========================================================

Prix des devises à 10:33AM (1433 GMT)

Description RIC Dernière clôture US Pct Variation YTD Pct High Bid Low Bid

Previous Change

Session

Dollar Index 102.1900 102.9500 -0.73% 6.823% +102.9500 +102.0700

Euro/Dollar $1.0666 $1.0569

+0.

92% -6,18% +$1,0687 +$1,0559

Dollar/Yen 127,5950 127,9200 -0,25% +10,84% +128,0550 +127,1600

Euro/Yen 136,08 135,03 +0,78% +4,42% +136,3000 +134.6700

Dollar/Suisse 0,9650 0,9743 -0,96% +5,78% +0,9751 +0,9629

Sterling/Dollar $1,2569 $1,2496 +0,62% -7,04% +$1,2601 +$1,2482

Dollar/Canadien 1.2775 1,2846 -0,55% +1,04% +1,2842 +1,2772

Aussie/Dollar $0,7113 $0,7052 +0,89% -2,12% +$0,7127 +$0,7046

Euro/Suisse 1,0291 1,0289 +0.02% -0,75% +1,0335 +1,0266

Euro/Sterling 0,8484 0,8457 +0,32% +1,00% +0,8495 +0,8434

NZ $0,6468 $0,6410 +1,01% -5,41% +$0,6491 +$0.6400

Dollar/Dollar

Dollar/Norvège 9,6100 9,7400 -1,31% +9,11% +9,7330 +9,5965

Euro/Norvège 10,2550 10.2923 -0,36% +2,42% +10,3123 +10,2207

Dollar/Suède 9,8284 9,9285 -0,14% +8,99% +9,9711 +9,8115

Euro/Suède 10,4840 10,4983 -0,14% +2,44% +10,5190 +10,4595