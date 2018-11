Matières premières : L'euro grimpe face au dollar, regain d'appétit pour le risque

Paris (awp/afp) - L'euro remontait vendredi face au dollar et au yen, s'appuyant sur un regain d'appétit pour le risque et une attitude attentiste des marchés avant la publication de statistiques sur l'emploi américain.

Vers 07H15 GMT (08H15 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1440 dollar, contre 1,1408 jeudi vers 21H00 GMT.

Les investisseurs adoptent "une attitude attentiste" en amont des statistiques sur l'emploi américain pour le mois d'octobre, avec une attention particulière portée sur les salaires, ont indiqué les analystes de Mizuho Securities dans une note.

"Le dollar relativement bon marché pourrait attirer les acheteurs si le rapport sur l'emploi est, dans l'ensemble, solide", a indiqué de son côté David Madden, analyste chez CMC Markets.

L'euro remontait légèrement face à la livre sterling à 87,89 pence vendredi matin contre 87,72 jeudi à 21H00 GMT, cette dernière se stabilisant face au billet vert à 1,3015 pence pour un dollar contre 1,3012 pence la veille au soir, après des informations circulant au sujet d'un accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur leurs services financiers.

"L'actualité liée au Brexit a fait grimper la livre avec une Banque d'Angleterre plus ferme, en soutien, et le plus fort appétit pour le risque d'hier a été rehaussé dans la nuit par un tweet du président Trump soulignant une +très bonne conversation avec le président Xi+", a commenté Rodrigo Catril, stratégiste en chef de la National Australia Bank dans une note aux clients.

L'euro montait légèrement face à la monnaie nippone à 129,29 yens, contre 128,59 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le dollar s'appréciait également face au yen à 113,01 yens, contre 112,72 yens jeudi soir.

L'euro valait 1,1452 franc suisse vendredi matin contre 1,1433 jeudi soir, et le dollar 1,0011 franc suisse contre 1,0021 la veille.

L'once d'or valait 1.233,03 dollars, contre 1.233,46 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8889 yuans pour un dollar vendredi, contre 6,9234 yuans jeudi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.343,20 dollars, contre 6.335,36 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

07H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1440 1,1408

EUR/JPY 129,29 128,59

EUR/CHF 1,1452 1,1433

EUR/GBP 0,8789 0,8772

USD/JPY 113,01 112,72

USD/CHF 1,0011 1,0021

GBP/USD 1,3015 1,3012

afp/al