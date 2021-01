L'euro monte après la BCE, la livre à un nouveau sommet face au dollar

Actualise cours, ajoute réaction marché à la réunion de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro montait jeudi face au dollar après la réunion de la BCE, tandis que la livre britannique a atteint de nouveaux sommets face à la monnaie unique européenne et au billet vert, galvanisée par la campagne de vaccination britannique.

Vers 16H05 GMT (17H05 HEC), l'euro gagnait 0,35% face au dollar, à 1,2149 dollar pour un euro.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses mesures de soutien monétaire à l'économie après sa première réunion de l'année.

La banque a insisté sur la flexibilité de sa stratégie, aussi bien s'il s'agit de ne "pas utiliser entièrement" le programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) car les achats en cours seraient suffisants, que s'il faut au contraire muscler le soutien, en cas de nouveau "choc négatif" lié à la pandémie.

"On peut le voir comme un signal positif pour ceux qui voudraient une politique monétaire moins souple", juge Neil Wilson, analyste chez Markets.com, puisque la possibilité d'un programme réduit n'avait pas été évoqué lors de la dernière réunion.

La livre sterling gagnait 0,53% face au dollar, à 1,3727 dollar pour une livre. Vers 09H25 GMT, elle a touché son plus haut depuis plus de deux ans et demi à 1,3746 dollar.

Face à l'euro, la livre gagnait 0,18% à 88,51 pence pour un euro. Vers 09H25 GMT, elle a atteint un sommet depuis mai 2020 à 88,30 pence.

Alors que le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19 (93.290 morts selon un bilan publié mercredi) et que l'économie doit faire face au choc de la sortie du marché unique européen, la performance de la livre peut surprendre, reconnaît Fawad Razaqzada, analyste chez Think Markets.

"Mais la livre est une des monnaies les plus faibles depuis le référendum du Brexit en 2016, et le risque d'une sortie de l'UE sans accord ne s'est pas matérialisé", rappelle-t-il à l'AFP.

Certains investisseurs craignaient notamment que les chocs auxquels l'économie britannique fait face pousseraient la Banque d'Angleterre (BoE) à adopter des taux négatifs, mesure inédite au Royaume-Uni qui vise à doper les prêts aux particuliers et aux entreprises mais qui rend la monnaie moins attractive.

"La rapidité de la campagne de vaccination permet d'espérer que la BoE s'abstienne d'utiliser des taux négatifs", a commenté Jane Foley, analyste chez Rabobank, à l'AFP.

Mais les problèmes qui pèsent sur l'économie britannique promettent une volatilité élevée pour la devise, a-t-elle ajouté.

