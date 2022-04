L'euro monte un peu avant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro montait légèrement jeudi sans trop s'éloigner de son plus bas en un mois atteint la veille avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui navigue entre une inflation galopante et un risque de récession.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro prenait 0,20% à 1,0910 dollar pour un euro. La veille, la monnaie unique européenne avait reculé jusqu'à 1,0809 dollar, un plus bas en un mois proche du seuil symbolique de 1,08 dollar, qui n'a plus été franchi depuis 2020.

La BCE est jusqu'à présent plus attentiste que la Réserve fédérale américaine (Fed) ou la Banque d'Angleterre (BoE), qui ont commencé à remonter leurs taux directeurs.

"La zone euro fait face aux mêmes pressions inflationnistes qu'au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis", souligne Steve Clayton, analyste chez Hargreaves Lansdown, "mais les économies européennes sont en moins bonne mesure de faire face au choc de hausse des taux".

La croissance dans l'UE est notamment menacée par le conflit en Ukraine, et la crainte d'une possible perturbation des importations de pétrole et de gaz russe.

La BCE devrait donc maintenir ses taux à un niveau historiquement bas, même si elle pourrait envoyer un message en signalant sa volonté d'arrêter les achats nets d'actifs dans les prochains mois.

Pour Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, la baisse du dollar lors des deux dernières séances, après des plus hauts par rapport à l'euro mais également face au yen et à la livre, "a plus à voir avec la prudence des cambistes avant le long week-end de Pâques".

Les investisseurs préfèrent liquider leurs positions avant de s'éloigner de leurs consoles, craignant un brusque virement du marché en leur absence.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0910 1,0888

EUR/JPY 136,79 136,78

EUR/CHF 1,0200 1,0170

EUR/GBP 0,8305 0,8301

USD/JPY 125,38 125,62

USD/CHF 0,9349 0,9341

GBP/USD 1,3137 1,3117

js/emb/eb