L'euro plombé par l'approche prudente de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro reculait jeudi face au dollar américain après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui a promis des hausses des taux en juillet et septembre mais a conservé une approche prudente face aux incertitudes de l'économie de la zone euro.

Vers 19H20 GMT, l'euro cédait 0,81% à 1,0629 dollar pour un euro.

La BCE a promis une première hausse depuis plus de dix ans en juillet, une décision déjà signalée aux marchés et qui avait participé à la remontée de l'euro depuis ses plus bas de mi-mai.

"Les attentes du marché étaient plus fortes", a expliqué Joe Manimbo de Western Union.

"Le marché pensait que pour la réunion du mois prochain, la porte était ouverte sur une hausse de 50 points de base mais il semble qu'ils se dirigent vers un relèvement de 25 points et au-delà de septembre, la BCE est encline à suivre une voie plus graduelle qui contraste avec les perspectives plus agressives de la Banque centrale américaine (Fed)", a poursuivi l'analyste.

"Cette différence d'approche est la source de la force du dollar et de la faiblesse de l'euro", a-t-il résumé.

Par ailleurs, la présidente de l'institut monétaire européen Christine Lagarde a insisté lors d'une conférence de presse sur l'attention qui serait portée au marché de la dette souveraine en zone euro.

La fin du programme de rachats d'actifs et une hausse trop rapide pourrait rendre le prix de l'emprunt trop élevé pour les pays les plus endettés.

Déjà, le taux sur l'emprunt à 10 ans a atteint un plus haut depuis fin 2018 en Italie.

La BCE veut éviter les risques de fragmentation du marché obligataire "avec des niveaux de coûts d'emprunt différents entre les différents pays de la zone euro", a expliqué M. Manimbo.

En outre les nouvelles prévisions économiques de la BCE montrent "la marge étroite" que peut suivre l'institution monétaire alors que l'inflation va grimper à 6,8% cette année tandis que le PIB de la zone euro risque de ne progresser que de 2,8% en 2022.

Autre perspective soutenant le dollar: les investisseurs vont se tourner vendredi vers les données mensuelles sur l'inflation aux États-Unis où on s'attend à un bond de 0,7% de l'indice CPI pour avril.

Le Dollar index qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies grimpait de 0,63% à 103,18 points.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H20 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0629 1,0716 EUR/JPY 142,69 143,87 EUR/CHF 1,0415 1,0486 EUR/GBP 0,8498 0,8548 USD/JPY 134,25 134,25 USD/CHF 0,9799 0,9785 GBP/USD 1,2507 1,2537

afp/rp