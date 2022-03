L'euro plonge dans un contexte de prudence à l'égard de l'Ukraine, la couronne norvégienne plonge

L'euro a légèrement baissé jeudi en raison de la prudence concernant l'évolution de la situation en Ukraine et des progrès limités des pourparlers de paix, tandis que la couronne norvégienne a fortement chuté après que la banque centrale a décidé d'acheter des devises étrangères.

Les forces russes se préparent à de nouvelles attaques, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, tandis qu'aucune résolution rapide n'est attendue des pourparlers de paix qui reprendront vendredi.

L'euro a chuté de 0,3 % à 1,1118 $ après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er mars à 1,1184 $.

"La monnaie unique est toujours autour de 1,11 $, les investisseurs restant prudents quant à l'évolution future de la situation en Ukraine", a déclaré Roberto Mialich, analyste forex chez Unicredit.

"Le marché veut croire à un accord de paix ou du moins à une trêve en Ukraine. C'est pourquoi le rouble reste non loin de ses niveaux d'avant-guerre par rapport au dollar, et le billet vert peine à s'apprécier", a-t-il ajouté.

Le Dollar Index, qui suit la monnaie américaine par rapport à six pairs, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 98,074.

Le rouble était en baisse de 3 % par rapport au billet vert, à 78,55.

Les investisseurs se sont également concentrés sur les prochaines actions de la Banque centrale européenne après des données d'inflation robustes.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré jeudi que l'inflation de la zone euro était de plus en plus susceptible de se stabiliser autour de 2 %, mais que la BCE devait être prête à changer de cap si les perspectives se détérioraient en raison de la guerre de la Russie en Ukraine.

Tant que le risque d'une crise énergétique et les effets économiques considérables résultant de la guerre en Ukraine n'auront pas été bannis, la BCE hésitera probablement à prendre un engagement clair, a déclaré Antje Praefcke, analyste des changes chez Commerzbank, dans une note aux clients.

Et par conséquent, il faudra également attendre un certain temps avant que l'euro puisse s'apprécier de manière durable, a-t-elle ajouté.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à environ 85 % la probabilité d'une hausse des taux de la BCE de 20 points de base (pb) d'ici juillet 2022 et de 60 pb d'ici la fin de l'année.

La couronne norvégienne a plongé après la chute des prix du pétrole et la banque centrale a déclaré qu'elle achèterait des devises étrangères pour son fonds souverain en avril.

La Norges Bank prévoit d'échanger 2 milliards de couronnes (231,9 millions de dollars) par jour en devises étrangères, qui seront à leur tour investies à l'étranger par le fonds de richesse, déjà le plus important au monde avec des actifs de 1 300 milliards de dollars.

La monnaie norvégienne a chuté de 1,6 % par rapport à l'euro, atteignant son plus bas niveau depuis le 18 mars à 9,7111, et de 1,9 % par rapport au dollar à 8,7255.

Toutefois, elle n'est pas loin de son plus haut depuis octobre 2018 face à l'euro à 9,4424 et de son plus haut depuis novembre 2021 face au dollar à 8,5675, qu'elle a atteint la semaine dernière à la faveur d'un rallye des contrats à terme sur le pétrole brut Brent.

"Le geste de la banque centrale pourrait freiner la devise, mais nous pensons que la couronne norvégienne a encore de la marge pour s'apprécier davantage, grâce aux attentes de nouvelles hausses des prix de l'énergie", a soutenu Mialich d'Unicredit.

D'autres devises liées aux matières premières, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ont chuté d'environ 0,5 %.

La couronne suédoise était en légère baisse face à l'euro, juste après son plus haut depuis janvier de 10,3059 atteint mercredi alors que la banque centrale a déclaré qu'elle devrait resserrer sa politique monétaire cette année.

Le bitcoin était en baisse de 0,2 % à 47 191 $, tandis que l'Ether , la deuxième plus grande cryptomonnaie du monde, était en hausse de 0,45 % à 3 402 $. (Reportage de Stefano Rebaudo ; édition de Bernadette Baum)