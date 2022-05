L'euro profite de l'appétit pour le risque, le bitcoin décolle

Londres (awp/afp) - L'euro a atteint lundi matin un nouveau plus haut depuis plus d'un mois face au dollar américain, galvanisé par l'appétit pour le risque né d'un relâchement des confinements anti-Covid-19 en Chine, et cette tendance profitait également au bitcoin.

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), l'euro gagnait 0,30% à 1,0767 dollar, après être monté jusqu'à 1,0770 dollar, un sommet depuis fin avril.

Le déconfinement progressif de Shanghai et la levée d'une partie des restrictions sanitaires à Pékin poussait les investisseurs à délaisser les valeurs refuges comme le dollar.

Par ailleurs, "les attentes d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès juillet ont augmenté", a expliqué Jane Foley, analyste chez Rabobank, qui estime qu'une "récession pourrait être évitée".

Les investisseurs guetteront mardi les chiffres de l'inflation en zone euro, qui pourraient influencer le signal qu'enverra la BCE lors de sa réunion début juin.

L'appétit pour le risque du marché profitait également au bitcoin, qui prenait 5% à 30.626 dollars.

Après un plongeon au début du mois, la cryptomonnaie s'est ressaisie et évolue autour de 30.000 dollars, même si elle reste en baisse de 20% sur le mois de mai.

Les volumes devraient rester limités lundi en raison d'un jour férié aux Etats-Unis. Cela peut conduire à une volatilité plus élevée sur le marché.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0767 1,0735

EUR/JPY 137,12 136,46

EUR/CHF 1,0307 1,0271

EUR/GBP 0,8518 0,8499

USD/JPY 127,35 127,11

USD/CHF 0,9573 0,9568

GBP/USD 1,2640 1,2631

