L'euro progresse face au dollar avant un long week-end pascal

New York (awp/afp) - L'euro montait jeudi face au dollar à la veille du vendredi saint, où les principaux marchés financiers américains seront fermés, et après un premier trimestre qui a vu le dollar bondir contrairement aux attentes des cambistes.

Vers 19H30 GMT (20H30 à Paris), l'euro prenait 0,33% face au dollar, à 1,1769 dollar pour un euro. La monnaie unique européenne était stable face à la livre à 85,10 pence pour un euro.

La veille, la monnaie unique européenne avait touché son plus bas depuis début novembre face au dollar, à 1,1704 dollar pour un euro, et en un an face à la livre britannique, à 85,03 pence pour un euro.

"Une des principales raisons de la faiblesse de l'euro dans les trois premiers mois de l'année a été la gestion peu efficace de la campagne de vaccination, surtout comparée à celles du Royaume-Uni et des Etats-Unis", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

En France, le Premier ministre Jean Castex a détaillé jeudi matin devant l'Assemblée nationale les nouvelles restrictions annoncées la veille par Emmanuel Macron, avec notamment la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et l'extension à tout le territoire de mesures de restriction.

De son côté, l'Italie a décidé de prolonger les restrictions en vigueur jusqu'au 30 avril.

"Les craintes que l'Europe perde le contrôle de la pandémie" vont "noircir les prévisions économiques et peser sur l'euro", a estimé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

"Cela contraste avec l'économie américaine, qui ouvre bien plus rapidement", note Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Signe de la reprise américaine, le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis a bondi en mars (517.000 créations contre 176.000 en février), selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

Le secteur manufacturier américain a lui progressé plus que prévu le mois dernier même s'il reste confronté à une série de facteurs négatifs, dont le manque de matériaux et de main d'oeuvre, limitant son potentiel de croissance, selon l'indice ISM publié jeudi.

Toutefois, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a de son côté enregistré une hausse surprise la semaine dernière aux Etats-Unis, repassant même la barre des 700.000 demandes, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1769 1,1730 EUR/JPY 130,18 129,88 EUR/CHF 1,1086 1,1069 EUR/GBP 0,8510 0,8511 USD/JPY 110,61 110,72 USD/CHF 0,9419 0,9436 GBP/USD 1,3829 1,3783

afp/rp