L'euro recule face au dollar après la Fed

New York (awp/afp) - L'euro reculait face au dollar jeudi après une réunion de la Banque centrale américaine (Fed) toujours aussi accommodante.

Vers 19H00 GMT, l'euro cédait 0,50% à 1,1919 dollar pour un euro.

La devise européenne souffrait notamment de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui traîne dans l'Union européenne, ont commenté les analystes de Sucden.

Quant au dollar, il profitait de la montée des taux obligataires, qui, sur les bons du Trésor américain à 10 ans, ont grimpé en séance à 1,75%, un plus haut en 14 mois.

"Le taux à 10 ans a atteint 1,75% plus tôt qu'on ne s'y attendait et on peut s'attendre à plus", a affirmé Eric Nelson, de la banque Wells Fargo. "Dans ce contexte, le dollar devrait être résilient au cours des prochains mois, en particulier face aux devises à faible rendement comme l'euro ou le yen", a assuré l'analyste.

La Fed a souligné mercredi qu'elle maintiendra les taux proches de zéro tant que le plein emploi ne sera pas atteint sur le long terme.

Dans le même temps, la Banque centrale a fortement relevé sa prévision de croissance du PIB américain à 6,5% pour 2021 avec une inflation qui pointera temporairement, selon elle, à 2,4%.

Pour les analystes de Wells Fargo, "la Fed a signalé qu'elle était à l'aise avec une remontée des taux longs, et les marchés ont reçu le message".

Outre-Atlantique, la livre britannique reculait face au dollar (-0,24% à 1,3932 dollar pour une livre) après une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'institution britannique n'a pas touché à sa politique monétaire, et a plus insisté sur les risques de faiblesse de l'économie que sur les craintes d'une hausse de l'inflation.

"Le comité monétaire a l'air de considérer que les incertitudes sont encore nombreuses" sur la reprise post-Covid et semble "moins préoccupé par l'inflation que le marché ne l'est", a estimé Howard Archer, analyste chez EY ITEM Club.

Une dernière réunion de banque centrale est attendue vendredi, celle de la Banque du Japon.

Cours de jeudi Cours de vendredi 19H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1919 1,1979 EUR/JPY 129,90 130,39 EUR/CHF 1,1058 1,1053 EUR/GBP 0,8555 0,8578 USD/JPY 108,98 108,84 USD/CHF 0,9278 0,9227 GBP/USD 1,3932 1,3966

