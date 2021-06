L'euro recule face au dollar avant l'inflation américaine et la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement jeudi face au dollar dans un marché hésitant avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et les données sur l'inflation américaine.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro cédait 0,11% à 1,2167 dollar pour un euro.

Depuis le début de la semaine, la paire euro-dollar n'a pas de direction forte car les cambistes attendaient notamment les deux événements de la séance, tous deux à 13H30 GMT.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI) permettra aux investisseurs de jauger l'inflation dans le pays, même si la Banque centrale américaine (Fed) utilise d'autres chiffres.

Une hausse plus marquée que prévu de l'inflation pourrait signaler que la Fed va devoir durcir sa politique monétaire plus rapidement qu'elle ne le souhaite, alors que les responsables de l'institution ont pour l'instant promis de la garder aussi souple que possible pour éviter d'étouffer la reprise économique.

Une hausse des taux directeurs rendrait le dollar plus attractif.

Si la Fed vise un taux d'inflation de 2%, un chiffre plus élevé n'inquiètera pas forcément le marché, prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote, qui estime que les chiffres du jour seront probablement les plus élevés de l'année.

"L'inflation est vue par les investisseurs à son sommet en mai, ou peut-être juin, avant de se stabiliser et, idéalement, de redescendre, sans mettre en danger l'objectif de 2% en moyenne", juge-t-elle.

Le même dilemme, entre inflation et soutien à la reprise, sera au coeur des débats de la BCE. Lors de la conférence de presse, les cambistes guetteront tout signal d'un possible durcissement de la politique monétaire.

"Ce sera probablement subtil, pas un changement direct de la politique mais un message un peu altéré sur le programme de rachat d'actifs", estime Connor Campbell, analyste chez SpreadEx.

De son côté le bitcoin, qui avait sombré mardi jusqu'à 31.036 dollars, s'est ressaisi après l'annonce que le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, avait adopté la cryptomonnaie comme une de ses devises officielles. Elle évoluait jeudi à l'équilibre (-0,01% à 36.406 dollars).

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2167 1,2180

EUR/JPY 133,23 133,53

EUR/CHF 1,0906 1,0910

EUR/GBP 0,8639 0,8627

USD/JPY 109,50 109,63

USD/CHF 0,8964 0,8957

GBP/USD 1,4084 1,4118

js/bp/els