L'euro recule face au dollar et à la livre, le taux d'emprunt augmente

New York (awp/afp) - L'euro baissait mercredi face au dollar et à la livre, la monnaie unique européenne pâtissant du rythme de vaccination faible dans l'Union Européenne (UE) tandis que le billet vert profitait de la progression du marché obligataire américain et de bons indicateurs.

Vers 20H00 GMT, l'euro cédait 0,57% face au dollar, à 1,2037 dollar pour un euro.

Les investisseurs craignent que le plan massif de relance de l'économie de Joe Biden, à 1.900 milliards de dollars, n'entraîne une surchauffe de l'économie et un emballement de l'inflation.

Résultat, le taux d'intérêt américain à 10 ans évolue à ses plus hauts niveaux depuis un an.

"Ce mouvement a profité au dollar", a commenté Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Le billet vert s'est clairement renforcé, à un plus haut niveau face à l'euro et à un panier de monnaies depuis 10 jours, après la parution de l'indice des ventes au détail américain pour janvier qui a fait un bond inattendu de +5,3%.

"Le dollar s'est solidifié avec la frénésie de dépenses des consommateurs", notait Joe Manimbo de Western Union.

En outre, les minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, parues mercredi, ont montré à nouveau que les membres de la Banque centrale étaient plus optimistes sur une reprise de l'économie à long terme.

Les cambistes attendent donc avec impatience les prochaines interventions du patron de la Fed, Jerome Powell, pour évaluer s'il compte resserrer la vis pour empêcher un décollage de l'inflation américaine.

L'euro reculait également face à la livre touchant un plus bas depuis avril 2020 à 86,84 pence.

"La performance de l'euro souffre récemment du manque d'avancée sur la campagne de vaccination contre le Covid-19", ont rappelé les analystes de OFX.

A l'inverse, le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, a annoncé lundi avoir vacciné 15 millions de personnes.

Enfin, le bitcoin continuait de grimper des sommets, atteignant un nouveau plus haut historique vers 20H00 GMT à 52.152,13 dollars.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2037 1,2106 EUR/JPY 127,49 128,38 EUR/CHF 1,0822 1,0804 EUR/GBP 0,8684 0,8708 USD/JPY 105,92 106,04 USD/CHF 0,8992 0,8925 GBP/USD 1,3860 1,3903

afp/rp