L'euro relève un peu la tête face au dollar avant la réunion de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro se redressait légèrement mercredi face au dollar après être tombé au plus bas depuis trois mois et demi, les cambistes freinant un peu la tendance avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Vers 19H00 GMT, l'euro avançait de 0,15% à 1,1799 dollar. En début d'échanges européens, l'euro avait reculé jusqu'à son plus bas depuis début avril à 1,1752 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert à d'autres grandes monnaies, se repliait de 0,23%.

La devise américaine a été soutenue par son statut de valeur refuge alors que la reprise des contaminations au Covid-19 pèse sur les perspectives de la croissance mondiale.

"Tant que la propagation du variant Delta rendra le marché nerveux, le dollar sera en forme, surtout si la BCE se montre souple" jeudi, estimait Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le marché estime que l'institution européenne va insister sur le besoin de soutenir l'économie de la zone euro en gardant des taux historiquement bas et son programme de rachats d'actifs.

Mais alors que l'euro est descendu à son niveau le plus faible depuis avril cette semaine, les cambistes ont mis le pied sur le frein à la mi-séance mercredi: "le marché fait attention à ne pas survendre de l'euro avant la réunion de la BCE", notait Joe Manimbo de Western Union.

Même si les cambistes s'attendent à la confirmation d'une politique monétaire européenne toujours ultra-accommodante, "l'événement comporte un petit élément de risque dans le sens où la BCE doit divulguer des éléments d'orientation de sa politique sur la base de sa nouvelle cible d'inflation", a souligné l'analyste.

"Le marché attend une politique monétaire très accommodante, reste à voir si la Banque centrale va y répondre", a-t-il ajouté.

Jusqu'à la semaine dernière, le contraste était vif entre la Fed et la BCE, renforçant le dollar avec la remontée de l'inflation américaine qui laisse présager une resserrement des taux d'intérêt aux Etats-Unis dès 2022.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1799 1,1781 EUR/JPY 130,13 129,41 EUR/CHF 1,0824 1,0858 EUR/GBP 0,8601 0,8645 USD/JPY 110,28 109,85 USD/CHF 0,9274 0,9217 GBP/USD 1,3717 1,3628

afp/rp