L'euro remonte face au dollar après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro remontait vendredi face au dollar après la publication du taux de chômage américain, qui a reculé en janvier, à 6,3%, poussant les cambistes à délaisser le billet vert, valeur refuge.

En hausse de 0,45% à 1,2018 dollar vers 15H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne reste proche de son plus bas en deux mois atteint à 03H00 GMT, à 1,1952 dollar.

"L'euro est repassé au dessus de 1,20 dollar car le marché a réagi par réflexe, mais le thème de la santé de l'économie américaine redevient à la mode", a commenté Stephen Innes, analyste chez Axi.

Les données positives venues des Etats-Unis sont parfois difficiles à digérer pour le marché des changes: si les cambistes ont délaissé vendredi le dollar car il s'agit d'une valeur refuge, lui préférant des actifs plus risqués, sur les dernières semaines, les perspectives plus optimistes pour les Etats-Unis ont conduit à une hausse du billet vert.

En cause notamment, la campagne de vaccination américaine, perçue comme une réussite comparée à celle de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, et la livre britannique, en profitent également: l'euro gagnait 0,10% face à la livre à 87,60 pence pour un euro, après avoir atteint un plus bas depuis neuf mois à 87,39 pence vers 08H35 GMT.

La Banque d'Angleterre (BoE) a demandé jeudi aux établissements concernés de se préparer dans les six prochains mois pour un possible taux négatif, mais le Comité monétaire a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une promesse de l'utiliser.

"Le signal a été bien reçu, les participants du marché ont abaissé leurs attentes d'une baisse des taux et la monnaie britannique a grimpé", a résumé Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Les cambistes estiment en effet que l'avancée de la campagne vaccinale au Royaume-Uni, comparée à un rythme de vaccination bien plus lent dans l'Union européenne, va profiter à l'économie britannique et qu'une baisse des taux ne sera pas nécessaire dans six mois.

