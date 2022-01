L'euro remonte un peu dans un marché frileux

New York (awp/afp) - L'euro s'est raffermi un peu face au dollar et la livre a atteint son plus haut en cinq semaines mercredi dans un marché à l'appétit limité pour le risque alors que persistent les inquiétudes provoquées par le variant Omicron du Covid-19.

Vers 20H30 GMT, l'euro prenait 0,28% face au billet vert à 1,1342 dollar pour un euro. Le dollar était en légère hausse en début de séance face à la monnaie européenne mais a ensuite renversé la tendance.

La livre a atteint 1,3486 dollar, en hausse de 0,39% face au billet vert, un plus haut en cinq semaines. Elle avait franchi la barre des 1,35 dollars le 19 novembre.

"C'est un marché typique d'une semaine entre Noël et Jour de l'An avec peu de volumes et pas de nouvelles", a commenté Boris Schlossberg de BK Asset Management.

Selon Jeffrey Halley, analyste d'Oanda, "le volume des transactions ne devrait pas reprendre avant le milieu de la semaine prochaine".

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin, dont le cours a brusquement chuté en début de semaine, se stabilisait mercredi (-0,48% à 47.334 points).

Cours de mercredi Cours de mardi 20H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1342 1,1310 EUR/JPY 130,40 129,86 EUR/CHF 1,0372 1,0375 EUR/GBP 0,8409 0,8419 USD/JPY 114,94 114,82 USD/CHF 0,9146 0,9175 GBP/USD 1,3486 1,3434

afp/rp