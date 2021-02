L'euro repasse sous 1,20 dollar, la livre grimpe après la BoE

Actualisé après données sur l'emploi américain et BoE

Londres (awp/afp) - L'euro est repassé sous le seuil de 1,20 dollar pour la première fois depuis décembre alors que les créations d'emploi ont repris aux Etats-Unis en janvier, tandis que la livre britannique a profité de la prudence de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux négatifs.

Vers 16H50 GMT (17H50 HEC), l'euro s'échangeait pour 1,1973 dollar, en baisse de 0,52%, après avoir touché un plus bas depuis début décembre à 1,1967 dollar vers 15H45 GMT.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé aux Etats-Unis sur une semaine, selon les données du département du Travail publiées jeudi, après un rapport ADP positif sur les créations d'emplois des entreprises privées.

"En termes de perspectives économiques, les Etats-Unis sont dans une meilleure position que l'Europe", a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Il souligne qu'en 2020, le dollar avait néanmoins souffert de l'appétit pour le risque, et avait atteint début janvier un plus bas depuis deux ans et demi face à l'euro et d'autres monnaies.

Des perspectives de relance plus rapide aux Etats-Unis pesaient sur le billet vert, valeur refuge, une tendance qui semble s'être estompée depuis le début de l'année.

"La publication du taux de chômage en janvier vendredi sera un bon test pour savoir si le dollar réagit vraiment favorablement aux données positives aux Etats-Unis", conclut-il.

La livre britannique montait pour sa part face au billet vert (+0,11% à 1,3663 dollar) et à l'euro (+0,64% à 87,63 pence pour un euro) après la première décision monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) de 2021.

Le comité monétaire n'a pas touché à son taux directeur, et a revu à la baisse le rebond du PIB sur l'année, mais estime toujours que l'économie britannique renouera avec son niveau d'avant la pandémie au premier trimestre 2022.

Surtout, l'institution qui devait s'exprimer sur les taux négatifs, mesure qui rend la monnaie moins attractive, a simplement demandé aux entreprises concernées de se préparer à leur possible utilisation dans les six prochains mois.

Le gouverneur de la BoE Andrew Bailey a insisté qu'il ne s'agissait pas d'un signal qu'il serait ensuite appliqué.

"Le marché s'attend à ce que l'économie soit dans un bien meilleur état dans six mois", rendant une application des taux négatifs inutile, a commenté Josh Mahony, analyste chez IG.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------------

16H50 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1973 1,2036

EUR/JPY 126,25 126,41

EUR/CHF 1,0816 1,0821

EUR/GBP 0,8763 0,8819

USD/JPY 105,44 105,03

USD/CHF 0,9034 0,8991

GBP/USD 1,3663 1,3647

js/bp/clp/